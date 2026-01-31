ICONSPORT_175230_0102

Montanier et Horneland, l’ASSE a deux entraîneurs

ASSE31 janv. , 13:40
parCorentin Facy
Son départ ne fait aucun doute et pourtant, Eirik Horneland sera sur le banc de l’ASSE ce samedi soir contre Boulogne. Dans le même temps, Philippe Montanier a déjà signé son contrat avec les Verts.
Situation lunaire voire inédite pour l’AS Saint-Etienne. Alors que l’avenir d’Eirik Horneland est plus que menacé puisque le départ du Norvégien a d’ores et déjà été acté en interne, celui qui est sur le banc des Verts depuis un an sera aux commandes pour le match contre Boulogne ce samedi à Geoffroy-Guichard. Il est étonnant de voir la direction stéphanoise conserver Horneland sur le banc plutôt que de placer un intérimaire puisque dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que le futur entraîneur Philippe Montanier a déjà signé son contrat en faveur de l’ASSE.
L’ancien coach de Toulouse et de Real Sociedad, qui se trouvait en Australie ces derniers jours, va débarquer dans le week-end pour prendre la succession d’Eirik Horneland, nous apprend le quotidien national. Les Verts comptent donc actuellement deux entraîneurs sous contrat et c’est dans un contexte forcément très spécial que le Norvégien va aborder le match de ce samedi face à Boulogne en Ligue 2.

Montanier a signé, Horneland est toujours là...

« Et si, au sortir d'un dix-septième et dernier succès spectaculaire, Horneland, friand d'aller au contact des supporters, s'offrait un tour d'honneur ? Cela placerait tout le monde dans l'embarras, en interne » souligne par ailleurs le quotidien national. Quoi qu’il en soit, Eirik Horneland sait va s’asseoir ce samedi soir sur le banc de l’AS Saint-Etienne pour la dernière fois. Un an après avoir remplacé Olivier Dall’Oglio alors que l’ASSE était alors en Ligue 2, le Norvégien va à son tour être remercié.

Le contexte est très étrange et pourtant, le match est crucial pour Saint-Etienne. Cinquième de Ligue 2 après les matchs de vendredi soir, l’ASSE est dans l’obligation de l’emporter pour revenir à égalité avec le Red Star et recoller à Reims et à Troyes sur le podium du championnat. Gagner rendrait en tout cas un fier service à son successeur Philippe Montanier, dont l’unique objectif pour cette seconde partie de saison est de faire remonter l’AS Saint-Etienne en Ligue 1.
