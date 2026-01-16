Bardeli vaut une fortune, l'ASSE hallucine

ICONSPORT_273969_0140
Prêt à investir sur un milieu de terrain, l’AS Saint-Etienne s’intéresse toujours à Enzo Bardeli. Le club stéphanois insiste pour racheter les derniers mois de contrat du Dunkerquois alors que ce transfert risque de coûter cher.
Occupée à blinder ses jeunes talents, l’AS Saint-Etienne n’oublie pas pour autant son objectif de recrutement. Le club détenu par Kilmer Sports Ventures espère s’offrir un renfort dans l’entrejeu, zone affaiblie depuis l’abandon de Pierre Ekwah l'été dernier. Depuis quelques jours, on parle notamment de la piste Jonathan Varane (24 ans, Queens Park Rangers). Mais les Verts n’ont pas fait une croix sur Enzo Bardeli (24 ans).
Ce dossier mal embarqué reste d’actualité si l’on en croit But, qui confirme que la direction stéphanoise a bien tenté de conclure un échange avec l’USL Dunkerque. Rappelons que l’AS Saint-Etienne vient de transférer le latéral gauche Maedine Makhloufi au club nordiste. Mais le milieu dunkerquois n’a pas fait le chemin inverse. Enzo Bardeli arrive à la fin de son contrat qui expire en juin prochain. Mais le risque de le perdre libre n’incite pas Dunkerque à s’en séparer pendant ce mercato hivernal. L’actuel sixième de Ligue 2 lutte pour la montée dans l’élite et refuse de céder l’un de ses principaux atouts, surtout s’il s’agit de renforcer un concurrent en championnat.

Dunkerque ferme la porte

Selon nos confrères, Dunkerque n’acceptera son transfert qu’à condition de recevoir un montant important. Autrement dit, l’AS Saint-Etienne devra faire une folie pour un joueur qui ne coûtera rien dans quelques mois. Pas sûr que les dirigeants stéphanois acceptent les conditions imposées pour cette opération. Depuis sa prise pouvoir, le groupe canadien s’est montré prudent au niveau de ses investissements. Surpayer un joueur qui n’a jamais évolué au-dessus de la Ligue 2, ce n’est pas vraiment le genre de la maison.
