Mercato déjà terminé, l’ASSE fait une annonce

Accrochée au Mans samedi soir, l'AS Saint-Etienne a encore été décevante dans le jeu. Les Verts apparaissent trop justes pour une montée directe garantie. Un mercato hivernal ambitieux est déjà espéré par tous, sauf par Eirik Horneland.

Epouvantail annoncé de la Ligue 2 en début de saison, l' AS Saint-Etienne est bien loin de dominer le championnat comme attendu. Les Verts sont seulement 4es après 18 journées derrière Troyes, Reims et le Red Star. Samedi, ils ont été accrochés 0-0 au Mans , le troisième match sans succès d'affilée en championnat. La prestation de l'ASSE dans la Sarthe a été assez terne. Elle a de quoi inquiéter supporters et observateurs, de plus en plus pessimistes sur la possibilité de monter directement en Ligue 1 à l'issue de la saison.

Horneland n'a besoin d'aucun renfort

Les critiques visent déjà l'entraîneur Eirik Horneland dont le manque d'idées tactiques lasse. Un autre refrain revient souvent dans la bouche des suiveurs du club stéphanois : la faiblesse de l'effectif. Le milieu de terrain est particulièrement visé par ces reproches. Pour beaucoup, l'actionnaire canadien Kilmer Sports doit recruter un à deux joueurs cet hiver pour l'objectif montée. Eirik Horneland n'est toutefois pas d'accord avec ce raisonnement. Interrogé en conférence de presse d'après-match samedi, il estime avoir tout ce qu'il faut sous la main pour réussir.

« Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver. Le plus important pour nous, ce sera d’arriver à récupérer les joueurs qui sont blessés. On a recruté des joueurs cet été, il faut maintenant les avoir à notre disposition pour la seconde partie de saison », a t-il lâché devant les journalistes de But Football Club notamment. Un avis courageux puisqu'il le rend responsable de la situation tendue. Déjà menacé depuis plusieurs semaines, le technicien norvégien sera peut-être malgré lui le premier transfert hivernal de l'ASSE dans le sens des départs.