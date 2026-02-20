Enorme bataille pour Greenwood, l'OM a déjà perdu

Auteur d'une nouvelle saison très complète, Mason Greenwood ne se voit plus vraiment rester à l'OM après cet été. L'arrivée d'Habib Beye n'y change rien.

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille , Habib Beye va tenter de donner un nouveau souffle à une équipe irrégulière, fébrile en fin de matchs, et qui se cherche des leaders. Le technicien a prévenu, il ne fera pas de révolution et va tenter des choses simples dans un premier temps, pour retrouver le chemin de la victoire. Il y a en effet une saison à sauver avec une place sur le podium à aller chercher pour un billet en Ligue des Champions, et un beau parcours à faire en Coupe de France pour peut-être ramener un titre sur le Vieux Port.

Greenwood regarde vers l'Espagne

Des missions qui motivent l’ancien coach du Stade Rennais, même si certains joueurs se voient déjà ailleurs. C’est le cas de Mason Greenwood, pour qui la situation de ces dernières semaines et le départ de Roberto De Zerbi confirment qu’il sera difficile à ses yeux de franchir encore un cap en Provence. Selon la presse espagnole, son entourage a sondé le Barça et l’Atlético de Madrid en vue d’une arrivée l’été prochain. De son côté, le Real ne veut pas être en reste et a ajouté le Marseillais à sa liste estivale, souligne Bernabeu Digital. Un transfert que Manchester United, qui possède encore une partie des droits du joueur, juge aussi inévitable.

A moins d’un miracle et d’une parfaite osmose avec le joueur anglais, Habib Beye a déjà perdu dans ce dossier. Mais si l’ancien de Manchester United joue le jeu et continue d’apporter sa touche technique et son efficacité à l’OM pour terminer la saison, tout le monde sera bien évidemment gagnant. Marseille pourra plus facilement atteindre ses objectifs, et en tirer un meilleur prix en fin de saison.

De son côté, l’ailier de 24 ans a été souvent impérial cette saison, avec 23 buts inscrits en 33 matchs. Avec encore trois ans de contrat à l’OM, il sait que le club provençal se montrera gourmand en cas de départ, mais que son talent lui vaudra certainement de gros efforts de la part des clubs intéressés. Un transfert à 60 millions d’euros au minimum est envisagé.