EdF : Deschamps ne sait pas quoi faire de Tolisso

Etincelant avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso n’a toujours pas récupéré les faveurs de Didier Deschamps. Le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du sélectionneur français, peut-être à cause de son profil.

Comment Corentin Tolisso peut-il encore convaincre Didier Deschamps ? Le milieu de l’Olympique Lyonnais s’est sûrement posé la question à de nombreuses reprises. Ses bonnes performances et son expérience auraient pu inciter le sélectionneur à le rappeler en équipe de France . Mais les listes passent et le nom du Gone n’apparaît pas. En octobre dernier, le Bayonnais expliquait sa préférence pour des profils plus jeunes. Mais de son côté, le journaliste Quentin Mengual voit plutôt un problème de profil.

« La raison de son absence en équipe de France est très simple, c'est qu'il ne serait pas titulaire et Deschamps ne sait pas comment l'utiliser, a interprété le chroniqueur de l’émission Hors-Jeu. Même s'il le faisait rentrer, il ne saurait pas comment l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est être fataliste. Mais quand on a un sélectionneur qui est rigide et qui ne veut rien changer depuis des années, il faut être fataliste. Parce qu'au bout d'un moment, tu comprendras qu'il ne va pas changer son système de jeu pour pouvoir utiliser Corentin Tolisso, et que s'il l'utilise avec la manière de jouer de l'équipe de France aujourd'hui, Tolisso ne pourra malheureusement pas faire grand-chose. »

Tolisso n'est plus compatible

« Donc Tolisso sous Deschamps, c'est une hérésie aujourd'hui, a prévenu le journaliste. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du championnat, et depuis un petit moment maintenant, et qu'il mériterait largement sa place en équipe de France. Mais on a un sélectionneur qui est rigide et qui ne sait pas comment l'utiliser. Du coup, il va le prendre pour quoi ? » Si la théorie se confirme, le Lyonnais devra encore se contenter d’une simple pré-convocation en mars.