Abde Ezzalzouli au PSG, c'est parti !

PSG20 févr. , 17:20
parCorentin Facy
L’été sera animé au PSG, qui souhaite renforcer son attaque. Le club de la capitale est notamment intéressé par l’ailier marocain Abde Ezzalzouli, qui brille au Betis Séville cette saison.
Discret lors des dernières périodes de mercato, le Paris Saint-Germain souhaite se montrer plus actif l’été prochain. Le secteur offensif risque notamment de bouger dans la capitale. Luis Campos et Lus Enrique étudient actuellement plusieurs profils dont ceux évoqués dans la presse européenne de Brahim Diaz ou encore de Victor Osimhen.
L’idée est clairement d’apporter du sang neuf à l’attaque du PSG avec une volonté de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel et capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. C’est ainsi que selon les informations du site Africa Foot, le Paris Saint-Germain a coché le nom de l’international marocain Abde Ezzalzouli.
Auteur d’une très belle saison au Bétis Séville avec 5 buts et 5 passes décisives en Liga, l’ailier gauche de 24 ans suscite un vif intérêt de la part des dirigeants Bleu et Rouge. Le méda spécialisé l’affirme, la cellule de recrutement parisienne est sous le charme d’Abde Ezzalzouli, lequel « répond aux critères » définis par Luis Enrique ainsi que par Luis Campos.

Un profil qui plaît beaucoup au PSG

Les deux homme estiment que l’ailier du Maroc, qui a disputé la CAN 2025 cet hiver, possède une forte marge de progression et a la possibilité de franchir un cap supplémentaire dans un environnement plus exigeant tel que le Paris Saint-Germain. Le talent du joueur a tapé dans l’oeil d’autres grands clubs, notamment en Premier League, et il faudra donc rapidement se positionner pour avoir une chance de rafler la mise.
A. Ezzalzouli

A. Ezzalzouli

MoroccoMaroc Âge 24 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs15
Buts5
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Mais la piste semble crédible et sérieuse pour le PSG, qui souhaite continuer à se focaliser sur des joueurs prometteurs mais abordables financièrement. Acheté par le Betis Séville au Barça en septembre 2023 pour 7,5 millions d’euros, Abde Ezzalzouli est aujourd'hui estimé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un potentiel transfert largement dans les cordes du champion d’Europe en titre, qui pourrait dégainer très vite pour s’assurer un premier renfort offensif l’été prochain.
