Abde Ezzalzouli au PSG, c'est parti !

L’été sera animé au PSG, qui souhaite renforcer son attaque. Le club de la capitale est notamment intéressé par l’ailier marocain Abde Ezzalzouli, qui brille au Betis Séville cette saison.

L’idée est clairement d’apporter du sang neuf à l’attaque du PSG avec une volonté de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel et capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. C’est ainsi que selon les informations du site Africa Foot, le Paris Saint-Germain a coché le nom de l’international marocain Abde Ezzalzouli.

Auteur d’une très belle saison au Bétis Séville avec 5 buts et 5 passes décisives en Liga, l’ailier gauche de 24 ans suscite un vif intérêt de la part des dirigeants Bleu et Rouge. Le méda spécialisé l’affirme, la cellule de recrutement parisienne est sous le charme d’Abde Ezzalzouli, lequel « répond aux critères » définis par Luis Enrique ainsi que par Luis Campos.

Un profil qui plaît beaucoup au PSG

Les deux homme estiment que l’ailier du Maroc, qui a disputé la CAN 2025 cet hiver, possède une forte marge de progression et a la possibilité de franchir un cap supplémentaire dans un environnement plus exigeant tel que le Paris Saint-Germain. Le talent du joueur a tapé dans l’oeil d’autres grands clubs, notamment en Premier League, et il faudra donc rapidement se positionner pour avoir une chance de rafler la mise.

A. Ezzalzouli Maroc • Âge 24 • Attaquant World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 8 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 15 Buts 5 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais la piste semble crédible et sérieuse pour le PSG, qui souhaite continuer à se focaliser sur des joueurs prometteurs mais abordables financièrement. Acheté par le Betis Séville au Barça en septembre 2023 pour 7,5 millions d’euros, Abde Ezzalzouli est aujourd'hui estimé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un potentiel transfert largement dans les cordes du champion d’Europe en titre, qui pourrait dégainer très vite pour s’assurer un premier renfort offensif l’été prochain.