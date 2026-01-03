Les 24 heures du Mans impressionnent l’ASSE

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne se déplace au Mans en Ligue 2. Les Stéphanois veulent rectifier le tir après un match aller encore traumatisant.

L’ AS Saint-Étienne compte bien marquer les esprits face au Mans. Les hommes d’Eirik Horneland visent clairement une remontée dans l’élite en fin de saison, même si le chemin reste encore long avant que ce rêve ne devienne réalité. Dans la Sarthe, les Verts chercheront également une revanche personnelle après leur défaite 3-2 au match aller au Chaudron. Pour ne rien arranger, Le Mans est l’une des équipes les plus en forme de Ligue 2, avec près de 24 heures sans la moindre défaite en championnat (1 350 minutes d’invincibilité, soit 22,5 heures), a souligné Le Progrès ce samedi.

Horneland a hâte de se frotter au Mans

Ces dernières heures devant la presse, l'entraineur des Verts a tout de même tenu à rassurer sur l'état d'esprit de son équipe, prête selon lui pour ce choc de Ligue 2 malgré la pression : « Ne pas gagner contre Bastia nous a mis énormément de pression. Il va falloir qu’on se remette sur les bons rails. On travaille toujours nos adversaires. On regarde beaucoup de leurs rencontres. On les analyse pour voir où sont leurs forces et leurs faiblesses. On sait là où l’on doit être perfectible par rapport au match aller ».

Les Verts devront retrouver de la solidité défensive, alors que le club stéphanois figure parmi les pires défenses de Ligue 2. Face au Mans, l’AS Saint-Étienne devra en outre composer avec de nombreuses absences, parmi lesquelles : Jaber, Boakye, Bernauer, Annan, Ferreira et Duffus.

Saint-Étienne n’a plus de temps à perdre en championnat et pourra sans doute compter sur l’arrivée de quelques recrues pour renforcer l’effectif lors du mercato hivernal. Le projet de Kilmer Sports se veut solide, et c’est le moment idéal pour le démontrer.