Trahir l’ASSE pour l’OL, il le referai sans hésiter

Passé de l’AS Saint-Etienne à l’Olympique Lyonnais en 2009, Bafétimbi Gomis ne regrette pas sa trahison. L’ancien attaquant a franchi un cap décisif dans sa carrière grâce à ce transfert.

A peine arrivé à l’Olympique Lyonnais, Endrick a été prévenu . L’attaquant prêté par le Real Madrid a été alerté par son coéquipier madrilène Eduardo Camavinga sur l’hostilité avec l’AS Saint-Etienne. Les supporters des deux équipes ne plaisantent pas avec cette rivalité. Ce que Bafétimbi Gomis peut confirmer. A l’été 2009, l’ancien attaquant avait échangé son maillot des Verts contre celui des Gones. Un transfert vécu comme une trahison. Pourtant, l’accusé ne regrette absolument pas son choix.

« L'hygiène de vie de joueurs comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ce sont des exemples à suivre. Si j'ai un regret dans ma carrière, c'est de ne pas avoir compris cela plus tôt. C'est pour ça que je suis content de ce transfert de Saint-Etienne à Lyon, a expliqué l’ex-Marseillais sur la chaîne YouTube Addict O Foot. Parce que le vestiaire lyonnais était un vestiaire qui avait gagné sept titres d'affilée. Quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois tout de suite cette différence. Ce n'était pas un choc, parce qu'après il y a la réalité du terrain. Ce n'est pas parce que tu arrives une heure ou deux avant que tu va jouer le week-end ou que tu deviendras forcément un meilleur joueur. »

L'équivalent du PSG aujourd'hui - Bafétimbi Gomis

« La différence entre les deux clubs ? C'est l'ambition. Malgré cette rivalité, moi je voulais réussir. Je suis natif de Toulon, je ne cracherai jamais sur Saint-Etienne ni sur aucun club parce que Saint-Etienne est le club qui a permis mon existence au plus haut niveau, qui m'a recruté et qui a cru en moi. Mais je voulais faire une bonne carrière et aller plus haut. A l'époque, Lyon représentait le plus grand club français avec le plus grand président (Jean-Michel Aulas, ndlr), c'est l'équivalent du PSG aujourd'hui. Ce n'était pas très loin mais c'était un grand pas en avant pour ma carrière. J'ai découvert les soirées européennes de Ligue des Champions », a rappelé Bafétimbi Gomis, vainqueur d’une Coupe de France et d’un Trophée des Champions à l’OL.