PSG : Désiré Doué, gros problème au PSG

PSG14 févr. , 10:20
parGuillaume Conte
Très peu inspiré à Rennes ce vendredi soir, Désiré Doué a concentré les tensions au sein du PSG. Le constat est implacable pour l'attaquant du PSG.
Homme fort de la deuxième partie de saison dernière du Paris SG, Désiré Doué avait démontré qu’à force de patience et de travail, des places pouvaient être prises dans le 11 de départ de Luis Enrique. De la puissance, de la qualité de frappe et de passe, de l’efficacité et des dribbles ravageurs, l’ancien rennais a vu sa carrière décoller brutalement avec la montée en puissance du PSG. Mais six mois plus tard, des questions commencent à se poser sur la digestion de cette réussite.

Doué ovationné par le Roazhon Park

Face à Rennes, Désiré Doué a raté tout ce qu’il a voulu, en dehors d’une passe parfaitement dosée pour Ousmane Dembélé en seconde période. Mais face au but, l’attaquant du PSG n’a pas été inspiré, ratant le cadre ou trouvant les gants de Brice Samba sur un piqué très présomptueux en duel. Une performance qui lui a valu la note de 3 sur 10 dans L’Equipe ce samedi. « Son face-à-face perdu devant Samba dit beaucoup de sa prestation (13e). L'attaquant a fait preuve d'un déchet devant le but bien trop important. Un bon ballon donné à Dembélé quand même (50e) », a expliqué le quotidien sportif.
Pour de nombreux supporters parisiens, la sortie musclée d’Ousmane Dembélé à la fin de la rencontre était pour lui, et ses choix de jeu souvent discutables. « L'ovation de Doué, c'est pour le saluer comme un ancien Rennais ou pour le remercier de son match de merde pendant 60 minutes ? », a même lancé de son côté Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United. Une raillerie qui dénote que le phénomène Désiré Doué, qui n’est âgé que de 20 ans rappelons-le, a peut-être atteint une certaine limite en abusant de sa facilité technique au détriment de son efficacité.
Un problème que Luis Enrique va certainement vouloir corriger, lui qui ne peut pas compter sur une concurrence très prononcée à ce poste, mais n’hésitera pas à faire des choix forts s’il sent que l’attitude d’un de ses joueurs dérange le collectif.
Derniers commentaires

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Toi tu aurais mieux fait de la fermer…

L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

Dante a un petit coté Aulas je trouve ... dans sa façon de mettre la pression aux arbitres avant le match ^^

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

Est ce que un des 4 président peut nous prouver ,que le nom et le bureau de Nacer khaleifi existent à BEIN SPORT ? Tous savent que KHALEIFI avait à choisir. entre ces 2 casquettes et il a choisit la présidence du PSG depuis 15 ans . Le lien entre khaleifi et Bein est leur nationalité. Mais ni l'un ne marche sur les pieds de l'autre .

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

qu'est ce que c'est bon quelqu'un qui répond sans insulte, mais j'air peur que ça le depasse

PSG : Dembélé a allumé ces deux joueurs !

Beaucoup n'était pas au niveau hier soir Safanov aucun arrêt ,les 2 latéraux au fraises , Pacho se prend un petit pont dans sa surface . A part Vitinha - Dembélé et les rentrants Barcola et Ramos c'était moyen .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

