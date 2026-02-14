PSG : Désiré Doué, gros problème au PSG

Très peu inspiré à Rennes ce vendredi soir, Désiré Doué a concentré les tensions au sein du PSG. Le constat est implacable pour l'attaquant du PSG.

Homme fort de la deuxième partie de saison dernière du Paris SG , Désiré Doué avait démontré qu’à force de patience et de travail, des places pouvaient être prises dans le 11 de départ de Luis Enrique. De la puissance, de la qualité de frappe et de passe, de l’efficacité et des dribbles ravageurs, l’ancien rennais a vu sa carrière décoller brutalement avec la montée en puissance du PSG. Mais six mois plus tard, des questions commencent à se poser sur la digestion de cette réussite.

Doué ovationné par le Roazhon Park

Face à Rennes, Désiré Doué a raté tout ce qu’il a voulu, en dehors d’une passe parfaitement dosée pour Ousmane Dembélé en seconde période. Mais face au but, l’attaquant du PSG n’a pas été inspiré, ratant le cadre ou trouvant les gants de Brice Samba sur un piqué très présomptueux en duel. Une performance qui lui a valu la note de 3 sur 10 dans L’Equipe ce samedi. « Son face-à-face perdu devant Samba dit beaucoup de sa prestation (13e). L'attaquant a fait preuve d'un déchet devant le but bien trop important. Un bon ballon donné à Dembélé quand même (50e) », a expliqué le quotidien sportif.

Pour de nombreux supporters parisiens, la sortie musclée d’Ousmane Dembélé à la fin de la rencontre était pour lui, et ses choix de jeu souvent discutables. « L'ovation de Doué, c'est pour le saluer comme un ancien Rennais ou pour le remercier de son match de merde pendant 60 minutes ? », a même lancé de son côté Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United. Une raillerie qui dénote que le phénomène Désiré Doué, qui n’est âgé que de 20 ans rappelons-le, a peut-être atteint une certaine limite en abusant de sa facilité technique au détriment de son efficacité.

Un problème que Luis Enrique va certainement vouloir corriger, lui qui ne peut pas compter sur une concurrence très prononcée à ce poste, mais n’hésitera pas à faire des choix forts s’il sent que l’attitude d’un de ses joueurs dérange le collectif.