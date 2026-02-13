Le Cardinal

Trois renforts pour le prix d’un, la trouvaille de l’ASSE

ASSE13 févr. , 20:30
parEric Bethsy
0
Buteur pour ses débuts avec l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal peut devenir un renfort précieux pour sa nouvelle équipe. Son expérience et sa grande polyvalence rendront service au nouvel entraîneur des Verts Philippe Montanier.
Pour se mettre Geoffroy-Guichard dans la poche, Julien Le Cardinal ne pouvait pas mieux s’y prendre. Dès son premier match, la recrue de l’AS Saint-Etienne a inscrit le but de la victoire contre Montpellier (1-0) samedi. L’ancien joueur du Stade Brestois a réussi une belle reprise de volée sur corner. Un geste qui confirme que le néo-Stéphanois n’est pas qu’un simple défenseur central.
« Ma polyvalence en tant que latéral droit ? C'est plus du dépannage qu'autre chose, a tempéré Julien Le Cardinal avant le déplacement à Guingamp samedi en Ligue 2. Au milieu, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Mais oui, en tant que latéral droit, oui, je l'ai déjà fait. S'il y a besoin de moi, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je donnerai le meilleur de moi-même. N'importe quel poste, même si on me dit de jouer numéro 9, il n'y a pas de souci. » Le nouveau coach Philippe Montanier appréciera sa capacité d’adaptation, mais aussi son intelligence nécessaire pour compenser les centimètres en moins par rapport à d’autres défenseurs centraux.

Un défenseur à part

« Je ne suis pas un défenseur comme on voit un peu partout, costaud, grand, athlétique (il mesure 1,84m, ndlr). Je suis plutôt quelqu'un d'assez rapide, qui a quand même un bon jump. Je mets beaucoup d'intensité dans mes interventions. Je pense que ça peut servir aussi. Il n'y a pas besoin d'être super costaud pour bouger des gens. C'est l'envie et l'intensité qu'on y met. Et puis j'aime bien jouer au foot », a ajouté le défenseur central à 1,5 million d’euros hors bonus.

Lire aussi

La recrue qui change la vie de l'ASSELa recrue qui change la vie de l'ASSE
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281188_0297
Ligue 1

Monaco - Nantes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ICONSPORT_283465_0021
OM

OM : Un grand nom sur le marché, Benatia refait le coup

ICONSPORT_334429_0069
Ligue 1

Le but surprise de Rennes face au PSG

Fil Info

13 févr. , 20:10
Monaco - Nantes : les compos (21h05 sur Ligue1+)
13 févr. , 20:00
OM : Un grand nom sur le marché, Benatia refait le coup
13 févr. , 19:44
Le but surprise de Rennes face au PSG
13 févr. , 19:30
Baleba fait baisser son prix, le PSG fonce
13 févr. , 18:50
Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur
13 févr. , 18:30
La FFF met un énorme coup de pression à Deschamps
13 févr. , 18:14
Rennes-PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)
13 févr. , 18:00
Beye dans le vestiaire de l'OM, il annonce un gros problème

Derniers commentaires

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Le seum légendaire de Foot01 qui refait surface ! MDR

Rennes-PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Et donc visiblement mauvaise soirée pour le Pgégé ah , peut-être pas, finalement … 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Beye dans le vestiaire de l'OM, il annonce un gros problème

Il n'y a presque qu'un Deschamp ( mais il a déjà donné )

Rennes-PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Bon , j’ai rien vu mais ça n’a pas l’air de fonctionner …… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Abardonado s’attend au pire

Non personne ne sera traumatisé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading