Trois renforts pour le prix d’un, la trouvaille de l’ASSE

Buteur pour ses débuts avec l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal peut devenir un renfort précieux pour sa nouvelle équipe. Son expérience et sa grande polyvalence rendront service au nouvel entraîneur des Verts Philippe Montanier.

Pour se mettre Geoffroy-Guichard dans la poche, Julien Le Cardinal ne pouvait pas mieux s’y prendre. Dès son premier match, la recrue de l’AS Saint-Etienne a inscrit le but de la victoire contre Montpellier (1-0) samedi. L’ancien joueur du Stade Brestois a réussi une belle reprise de volée sur corner. Un geste qui confirme que le néo-Stéphanois n’est pas qu’un simple défenseur central.

Ma polyvalence en tant que latéral droit ? C'est plus du dépannage qu'autre chose, a tempéré Julien Le Cardinal avant le déplacement à Guingamp samedi en Au milieu, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Mais oui, en tant que latéral droit, oui, je l'ai déjà fait. S'il y a besoin de moi, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je donnerai le meilleur de moi-même. N'importe quel poste, même si on me dit de jouer numéro 9, il n'y a pas de souci. » Le nouveau coach Philippe Montanier appréciera sa capacité d’adaptation, mais aussi son intelligence nécessaire pour compenser les centimètres en moins par rapport à d’autres défenseurs centraux. , a tempéré Julien Le Cardinal avant le déplacement à Guingamp samedi en Ligue 2 » Le nouveau coach Philippe Montanier appréciera sa capacité d’adaptation, mais aussi son intelligence nécessaire pour compenser les centimètres en moins par rapport à d’autres défenseurs centraux.

Un défenseur à part

« Je ne suis pas un défenseur comme on voit un peu partout, costaud, grand, athlétique (il mesure 1,84m, ndlr). Je suis plutôt quelqu'un d'assez rapide, qui a quand même un bon jump. Je mets beaucoup d'intensité dans mes interventions. Je pense que ça peut servir aussi. Il n'y a pas besoin d'être super costaud pour bouger des gens. C'est l'envie et l'intensité qu'on y met. Et puis j'aime bien jouer au foot », a ajouté le défenseur central à 1,5 million d’euros hors bonus.