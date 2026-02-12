La recrue qui change la vie de l'ASSE

Le Cardinal ASSE

Arrivé avec la mission de faire remonter l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, Philippe Montanier estime avoir recruté un top joueur en la personne de Julien Le Cardinal lors du dernier mercato estival.
Dans le dur sous les ordres d’Eirik Horneland, le club du Forez a décidé de changer d’entraîneur au début du mois de février. Fort d’une grande expérience, Philippe Montanier a été choisi par la direction des Verts pour permettre à l’ASSE de retrouver le bon chemin vers une remontée en L1. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts de l’ancien entraîneur de Toulouse ont été réussis puisque Saint-Etienne a remporté son dernier match face à Montpellier (1-0).
Une victoire acquise grâce à un joli but de Julien Le Cardinal, qui a lui aussi réussi ses débuts avec l’ASSE en marquant d’une belle reprise de volée. Cette arrivée de l’ancien Brestois, en l’échange d’un chèque de 1,5 million d’euros lors du dernier mercato d’hiver, pourrait changer beaucoup de choses chez les Verts. Philippe Montanier en est convaincu, lui qui estime que le joueur de 28 ans est une vraie bonne recrue pour son club.

« Le Cardinal est vraiment la recrue idéale »

« Julien Le Cardinal est vraiment la recrue idéale. C'est un joueur d'expérience qui a joué de nombreux matchs, c'est un joueur technique qui est bon défensivement et qui en plus de ça a une bonne personnalité qui infuse auprès de ses partenaires. C'est un leader technique en défense et pour un entraineur, c'est toujours appréciable. Je pense que c’est ce qu’il nous fallait, on avait besoin d’un joueur de ce profil-là, tant sur le plan technique, tactique que sur la personnalité. On a vu tout de suite qu'il a eu une bonne relation avec ses coéquipiers sur le terrain et en dehors, c’est appréciable. Ses qualités ? Je pense que la vitesse est un facteur important dans le sport de haut niveau que ce soit derrière devant ou au milieu. Le fait qu’il soit rapide et bon dans l’orientation du corps fait qu'on peut vite anticiper la profondeur et jouer plus haut. Il arrive en plus à commander sa défense et influencer les autres », a lancé, en conférence de presse, Montanier, qui espère que Le Cardinal continuera sur sa lancée pour permettre aux Verts d’arracher un ticket pour la L1.

