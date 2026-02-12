La recrue qui change la vie de l'ASSE

Arrivé avec la mission de faire remonter l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, Philippe Montanier estime avoir recruté un top joueur en la personne de Julien Le Cardinal lors du dernier mercato estival.

Dans le dur sous les ordres d’Eirik Horneland, le club du Forez a décidé de changer d’entraîneur au début du mois de février. Fort d’une grande expérience, Philippe Montanier a été choisi par la direction des Verts pour permettre à l’ ASSE de retrouver le bon chemin vers une remontée en L1. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts de l’ancien entraîneur de Toulouse ont été réussis puisque Saint-Etienne a remporté son dernier match face à Montpellier (1-0).

Une victoire acquise grâce à un joli but de Julien Le Cardinal, qui a lui aussi réussi ses débuts avec l’ASSE en marquant d’une belle reprise de volée. Cette arrivée de l’ancien Brestois, en l’échange d’un chèque de 1,5 million d’euros lors du dernier mercato d’hiver, pourrait changer beaucoup de choses chez les Verts. Philippe Montanier en est convaincu, lui qui estime que le joueur de 28 ans est une vraie bonne recrue pour son club.

« Le Cardinal est vraiment la recrue idéale »