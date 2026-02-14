ICONSPORT_165988_0001
L’OL et les arbitres, Nice hurle déjà

En déplacement au Groupama Stadium dimanche soir, l’OGC Nice a des craintes concernant l’arbitrage. Le capitaine niçois Dante se souvient de polémiques à répétition contre l’Olympique Lyonnais.
L’OGC Nice n’a pas très envie de croiser l’Olympique Lyonnais dimanche. Et pour cause, les hommes de Paulo Fonseca marchent sur l’eau depuis quelques semaines. Les Gones viennent de remporter leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. En reconstruction avec son nouveau coach Claude Puel, le Gym aura fort à faire pour enrayer la machine rhodanienne, surtout si l’arbitrage s’en mêle… C’est du moins la crainte de Dante.
En conférence de presse, le défenseur central et capitaine niçois a évoqué les polémiques des dernières confrontations face à l’Olympique Lyonnais. En décembre 2024 par exemple, Nice avait regretté le penalty non accordé malgré un accrochage de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand dans la surface. De quoi inquiéter le Brésilien. « Nous sommes des joueurs et il faut rester concentré sur le jeu, c'est la première réponse que je donne à ça, a d’abord commenté le cadre azuréen. Nous avons une bonne équipe, Lyon a une très bonne équipe. Ça ne veut pas dire que si l'arbitrage fait tout bien, Lyon ne pourra pas nous battre. »
J'espère que c'est seulement un hasard
- Dante
« Mais c'est vrai qu'à ce match-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'erreurs d'arbitrage, et c'était aussi le cas lors des années précédentes. J'espère que c'est seulement un hasard si c'est Lyon-Nice à chaque fois. Mais encore une fois, on espère que ce sera un bon match dimanche, qu'il n'y aura pas de complication au niveau des décisions arbitrales, ni pour un côté ni pour l'autre, et qu'on se concentrera sur le jeu. Mais il y a des faits qu'il faut quand même souligner, il faut le dire. J'espère que ça ne nous arrivera plus », a prévenu Dante histoire de mettre la pression.
3
