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Le gros coup de l’ASSE est confirmé

ASSE17 sept. , 22:00
parAlexis Rose
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Fraîchement débarqué en provenance du Diambars FC au Sénégal, Étienne Mendy a déjà toutes les qualités pour devenir la nouvelle pépite de l’AS Saint-Etienne.
Ce mercredi, le club du Forez a annoncé un recrutement surprise avec l’arrivée d’Étienne Mendy. Inconnu du grand public, l’ex-international U17 sénégalais est par contre bien connu chez les recruteurs, qui le considèrent comme un grand talent sénégalais en devenir. Après avoir réalisé toute sa formation au Diambars FC, où il a contribué à la remontée du club en Ligue 1 sénégalaise, le jeune ailier gauche a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en signant son premier contrat pro chez les Verts.

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Engagé jusqu'en 2030 avec l’ASSE, le joueur de 18 ans va d’abord évoluer dans la réserve de Sainté en National 2 avant de taper à la porte de l’équipe première. Une évolution qui pourrait très vite arriver, d’après Assane Faye, le coach Diambars, qui estime qu’Étienne Mendy a déjà le talent et le potentiel pour se montrer en Ligue 2 dès cette saison.

« Un joueur à fort potentiel qui doit jouer dans des tops clubs »

« C’est un jeune, au-delà de son fort potentiel et de ses qualités, très bien éduqué, qui est très facile à vivre. C’est un aspect très important pour la suite de sa carrière. S’il fait le choix de Saint-Étienne, très honnêtement, je lui fais confiance. Je sais qu’Étienne Mendy peut percer partout où il va. Avec le fort potentiel qu’il a, il doit se taper les tops clubs en France, par exemple le Paris Saint-Germain. Sinon, la France devrait être un tremplin pour lui pour aller chercher l’Angleterre ou les grands clubs en Espagne. Pour moi, c’est un joueur à fort potentiel qui doit jouer dans des tops clubs. Dans le court terme, il peut prendre ses repères en France, avec la Ligue 2 cette année, et probablement commencer à jouer d’ici la fin de la saison. Après, confirmer en vrai leader comme il l’a été », a lancé, sur Africafoot, Faye, qui sait que l’ASSE vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts avec la signature de Mendy, également suivi par Galatasaray.
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Derniers commentaires

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

idiot du village détécté xD tu es le "dédé" du forum, vas y regale nous, amuse l'assemblé en bouffon que tu es xD

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

je mandis rien du tout car nous on sera toujours en C1, en revanche a cause vous les autres clubs seront pénalisés a terme, vous etes et vous resterez des merdes ! vous les boulets de la L1 en europe bande d'imposteurs

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Tu mendis des pts EUFA auprès des autres ? Lol Clochard va .. ca me serait jamais venu a l'esprit ca , faut vraiment etre un pauvre clochard

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Moi jespere que L'iran va s'occuper de ton qatar de merde cet état complice genocidaire pompeur de Trump

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Cest ce que je me dit chaque fois que lyon se fait marbrer et qu'ils sont incapable de passer les quart de finale ...

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