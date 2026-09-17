Le gros coup de l’ASSE est confirmé

Fraîchement débarqué en provenance du Diambars FC au Sénégal, Étienne Mendy a déjà toutes les qualités pour devenir la nouvelle pépite de l’AS Saint-Etienne.

Ce mercredi, le club du Forez a annoncé un recrutement surprise avec l’arrivée d’Étienne Mendy. Inconnu du grand public, l’ex-international U17 sénégalais est par contre bien connu chez les recruteurs, qui le considèrent comme un grand talent sénégalais en devenir. Après avoir réalisé toute sa formation au Diambars FC, où il a contribué à la remontée du club en Ligue 1 sénégalaise, le jeune ailier gauche a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en signant son premier contrat pro chez les Verts.

Engagé jusqu'en 2030 avec l’ ASSE , le joueur de 18 ans va d’abord évoluer dans la réserve de Sainté en National 2 avant de taper à la porte de l’équipe première. Une évolution qui pourrait très vite arriver, d’après Assane Faye, le coach Diambars, qui estime qu’Étienne Mendy a déjà le talent et le potentiel pour se montrer en Ligue 2 dès cette saison.

« Un joueur à fort potentiel qui doit jouer dans des tops clubs »