FCN : Ce Nantais très honnête, il n'est pas bon

À l’image de son équipe du FC Nantes, Lucas Perrin connaît un début de saison très difficile en Ligue 2. Pas vraiment le départ rêvé pour l’ancien défenseur marseillais sous le maillot des Canaris…

Redescendu en Ligue 2 à l’issue d’une dernière saison catastrophique sur tous les plans, le FC Nantes a complètement renouvelé son effectif avec l’arrivée de 12 nouvelles recrues. Parmi les renforts importants, le club jaune et vert a notamment fait venir Lucas Perrin, un joueur formé à l’OM et passé par Strasbourg en L1. Arrivé libre en provenance de Gijon (D2 espagnole), le défenseur central n’a pas vraiment rassuré les troupes.

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S’il a pourtant récupéré le brassard de capitaine depuis la semaine dernière et la défaite nantaise à Sochaux (0-1), Perrin n’a pour l’instant pas montré grand-chose de rassurant sur le plan défensif. Souvent pris de vitesse par les attaquants adverses en tout début de saison sous les ordres de Michel Der Zakarian, il affiche un meilleur visage avec Grégory Poirier. Mais ce n’est pas pour autant que le joueur de 27 ans est satisfait de lui.

« On est dans l’urgence »