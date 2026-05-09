L'ASSE veut un monstrueux défenseur de Ligue 2

Prêté par La Gantoise à Reims en janvier dernier, Samuel Kotto brille en Ligue 2. Le défenseur camerounais a déjà tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de Ligue 1, mais aussi dans celui de l’AS Saint-Etienne.

Que ce soit pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne souhaite bâtir une équipe compétitive et prépare ainsi son futur mercato avec ambition. Le club forézien a notamment l’intention de frapper fort dans le secteur défensif. Kilmer prospecte comme il le fait depuis son arrivée à l’étranger… mais pas uniquement. Certains profils sont aussi très intéressants en Ligue 2. C’est le cas d’Enzo Bardeli, le milieu de terrain de Dunkerque, qui fait saliver les Verts.

Mais aussi de Samuel Kotto, prêté par La Gantoise au Stade de Reims depuis le mois de janvier. Selon les informations du site Africa Foot, le défenseur central de 22 ans a tapé dans l’oeil de l’ASSE. Les Verts ont été impressionnés par les performances du Camerounais lors de ses six mois disputés en France, et souhaite faire le forcing pour le recruter l’été prochain, que ce soit pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. La concurrence sera rude pour cet athlétique défenseur central d’1m90 puisque Angers, le FC Lorient et Brest ont également manifesté leur intérêt pour le recruter.

L'ASSE en pince pour Samuel Kotto

Par ailleurs, Reims s’est aussi positionné afin de recruter définitivement Samuel Kotto, qui a conquis tout le monde en interne par son sérieux et ses performances de très haute volée. Ce dossier reste néanmoins flou pour l’ASSE, qui ne sait pas encore ce que La Gantoise souhaite faire avec son joueur. Sous contrat avec le club belge, Kotto pourrait tout simplement rester à La Gantoise, qui pourrait profiter de ce prêt bénéfique à Reims pour réintégrer le joueur à son projet.

Le club belge a une autre option : tirer profit de ce très bon prêt pour vendre son joueur au prix fort. Il faudra certainement débourser plus de 5 millions d’euros pour recruter l’international camerounais, qui compte 5 sélections avec les Lions Indomptables. Reste à voir si l’AS Saint-Etienne parviendra à tirer son épingle du jeu ou si ce dossier du mercato sera trop complexe à finaliser pour le pensionnaire de Geoffroy-Guichard.