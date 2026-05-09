ICONSPORT_364236_0089

L2 : L'ASSE reçoit un cadeau puissance 1.900

ASSE09 mai , 9:00
parMehdi Lunay
0
L'AS Saint-Etienne jouera sa place en Ligue 1 ce samedi soir face à Amiens. Un dernier match programmé à Geoffroy-Guichard. Un bel avantage renforcé par une affluence au-delà des possibilités offertes aux Verts sur le papier.
90 minutes pour un autre monde. A l'instar du Mans et du Red Star, l'AS Saint-Etienne joue sa place en Ligue 1 samedi soir. Les Verts devront battre Amiens à Geoffroy-Guichard tout en espérant un faux pas des Manceaux à Bastia dans le même moment. Rien d'impossible pour les hommes de Philippe Montanier. Les Stéphanois devront évidemment réussir leur part du contrat en gagnant, si possible largement. Une tâche abordable face à des Amiénois derniers et déjà relégués en Ligue 3.

Un Chaudron plus rempli que jamais

Un large avantage sur le plan sportif mais cela ne suffit pas pour l'ASSE. Les dirigeants stéphanois ne laissent rien au hasard et vont accueillir Amiens dans une ambiance très chaude. Saint-Etienne a trouvé un accord avec le club picard et la LFP pour récupérer les places du parcage visiteurs samedi soir. 1900 nouveaux tickets sont arrivés en billetterie et ils se sont arrachés comme des petits pains.
Saint-Etienne va donc bénéficier d'un stade acquis à sa cause à 100%. Une marée verte qui va tenter de porter les joueurs vers la Ligue 1. En outre, cela va offrir une belle recette au club forézien. Quasiment toujours comble cette saison, le stade Geoffroy-Guichard devrait battre son record d'affluence sur l'exercice 2025-2026. Si les planètes s'alignent en Corse, le Chaudron sera le théâtre d'une fête incroyable.
Articles Recommandés
L'OM remonté contre Mason Greenwood
OM

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

Les joueurs du PSG dévoilent le maillot 2026-2027
PSG

Le PSG présente et met en vente son maillot 2026-2027

Le PSG a repris contact avec Maghnes Akliouche
PSG

Akliouche au PSG, une confidence qui change tout

ICONSPORT_365598_0062
OL

OL : Sinayoko à Lyon, c'est validé à 100% !

Fil Info

09 mai , 9:40
Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations
09 mai , 9:20
Le PSG présente et met en vente son maillot 2026-2027
09 mai , 8:40
Akliouche au PSG, une confidence qui change tout
09 mai , 8:20
OL : Sinayoko à Lyon, c'est validé à 100% !
09 mai , 8:00
OM : Aubameyang arrose un dirigeant, Marseille le vire
09 mai , 7:20
Bordeaux sanctionné, son attaquant se sacrifie
09 mai , 7:00
TV : Toulouse - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 mai , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 34e journée
08 mai , 22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée

Derniers commentaires

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

c est des bouffon l om , il y avait moyen d etre 2ieme tranquillment , ils ont fait n importe quoi , virer l entraineur , mettre le bordel en coulisse ..bref la routine, en plus il vait leur grand attaquant greenwood.. mais bon?? pas de LDC , saison pourri zero trophée..

OL : Matthieu Louis-Jean annonce une arrivée qui fait chaud au coeur

C'est clair ! Un peu la maman de tout le monde

Le PSG présente et met en vente son maillot 2026-2027

J'aime beaucoup ! Le PSG sort toujours des maillots magnifique

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

La crise semble profonde du côté de Marseille. Dirigeants, joueurs, supporters...c'est la guérilla à tout les étages.

Le PSG présente et met en vente son maillot 2026-2027

il manque la 2ieme etoile qui va rriver !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading