L2 : L'ASSE reçoit un cadeau puissance 1.900

L'AS Saint-Etienne jouera sa place en Ligue 1 ce samedi soir face à Amiens. Un dernier match programmé à Geoffroy-Guichard. Un bel avantage renforcé par une affluence au-delà des possibilités offertes aux Verts sur le papier.

90 minutes pour un autre monde. A l'instar du Mans et du Red Star, l' AS Saint-Etienne joue sa place en Ligue 1 samedi soir. Les Verts devront battre Amiens à Geoffroy-Guichard tout en espérant un faux pas des Manceaux à Bastia dans le même moment. Rien d'impossible pour les hommes de Philippe Montanier. Les Stéphanois devront évidemment réussir leur part du contrat en gagnant, si possible largement. Une tâche abordable face à des Amiénois derniers et déjà relégués en Ligue 3.

Un Chaudron plus rempli que jamais

Un large avantage sur le plan sportif mais cela ne suffit pas pour l'ASSE. Les dirigeants stéphanois ne laissent rien au hasard et vont accueillir Amiens dans une ambiance très chaude. Saint-Etienne a trouvé un accord avec le club picard et la LFP pour récupérer les places du parcage visiteurs samedi soir. 1900 nouveaux tickets sont arrivés en billetterie et ils se sont arrachés comme des petits pains.

Saint-Etienne va donc bénéficier d'un stade acquis à sa cause à 100%. Une marée verte qui va tenter de porter les joueurs vers la Ligue 1. En outre, cela va offrir une belle recette au club forézien. Quasiment toujours comble cette saison, le stade Geoffroy-Guichard devrait battre son record d'affluence sur l'exercice 2025-2026. Si les planètes s'alignent en Corse, le Chaudron sera le théâtre d'une fête incroyable.