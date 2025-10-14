ICONSPORT_267543_0070
Joao Ferreira

L’ASSE s’offre un défenseur central surprise

ASSE14 oct. , 10:20
parCorentin Facy
L’AS Saint-Etienne est confrontée à une petite hécatombe en défense centrale pour la réception du Mans samedi soir. Conséquence, le latéral droit Joao Ferreira pourrait dépanner dans l’axe.
Co-leader de la Ligue 2 à égalité de points avec Troyes et le Pau FC, l’AS Saint-Etienne réalise un bon début de saison. Le faux pas à domicile contre Guingamp fait tâche, mais les hommes d’Eirik Horneland sont dans leurs objectifs pour le moment, à savoir celui d’être dans les deux premiers du championnat pour remonter directement en Ligue 1 la saison prochaine. Pour atteindre ce rêve ultime, l’ASSE peut s’appuyer sur une attaque très performante depuis le début de la saison.
Le secteur défensif est lui plus fragile malgré les signatures cet été de Bernauer, Ferreira, Annan et Lamba, quatre titulaires qui forment la défense-type de l’ASSE lorsque tout le monde est opérationnel. Ce ne sera malheureusement pas le cas face au Mans ce samedi à Geoffroy-Guichard pour Eirik Horneland puisque Bernauer sera toujours suspendu tandis que Lamba s’est blessé, touché aux adducteurs et qui pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. En pénurie de défenseurs centraux pour épauler Mickaël Nadé, le coach norvégien des Verts pourrait effectuer un choix inattendu selon Peuple Vert, celui de repositionner le latéral droit Joao Ferreira dans l’axe de la défense.

Hécatombe en défense centrale à l'ASSE

« Une solution déjà testée avec succès face à Montpellier, et qui semble la plus probable pour la réception du Mans et le déplacement à Annecy. Les options internes existent, mais restent limitées » explique le média spécialisé, qui ajoute qu’Axel Dodote est une autre possibilité mais le jeune défenseur central n’a même pas encore signé pro et ses apparitions dans le groupe d’Eirik Horneland sont encore rares pour l’instant. Ce casse-tête met en tout cas en évidence la priorité du prochain mercato hivernal pour l’AS Saint-Etienne : le recrutement urgent d’un joueur de plus en défense centrale afin d’être en mesure de compenser les absences dans ce secteur de jeu.

Ligue 2

18 octobre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
20:00
Le Mans
