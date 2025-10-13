ICONSPORT_258202_0106

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

ASSE13 oct. , 18:40
parClaude Dautel
1
Le 20 avril dernier, à l'occasion d'un houleux derby entre l'ASSE et l'OL, Mehdi Rahmouni, arbitre de touche, était blessé à la tête par des pièces de monnaie jetées des tribunes. Le procès des deux supporters était programmé ce lundi.
Presque six mois après les faits, deux fans de l'AS Saint-Etienne étaient convoqués ce lundi au tribunal pour répondre de leurs actes. Mais, face à un emploi du temps surchargé ce lundi, les magistrats ont décidé de reporter l'affaire au 4 novembre prochain. Les deux hommes, qui avaient lancé des pièces sur l'arbitre de touche du derby ASSE-OL d'avril dernier, restent bien évidemment interdits de stade en attendant une probable condamnation devant la justice.

Lire aussi

ASSE-OL : Lyon réclame ses trois points perdusASSE-OL : Lyon réclame ses trois points perdus
ASSE-OL : « Il faudra un mort dans les stades », il n'en peut plusASSE-OL : « Il faudra un mort dans les stades », il n'en peut plus
ASSE-OL : Le spectateur qui a blessé l'arbitre interpelléASSE-OL : Le spectateur qui a blessé l'arbitre interpellé
ASSE-OL a repris après une longue interruptionASSE-OL a repris après une longue interruption
1
Articles Recommandés
edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial

Kad Merad
OL

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

ICONSPORT_271638_0245
OM

OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale

ICONSPORT_273378_0563
Equipe de France

TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

19:30
L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial
19:00
Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE
18:20
OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale
18:05
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:00
Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse
17:40
La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée
17:30
La FIFA ne rigole pas, Lille va prendre cher
17:00
Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?
16:30
Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

Derniers commentaires

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

C'est tout sauf une star

Lamine Yamal, le PSG refuse de signer le nouveau Neymar

Le talent est là mais trop d'égo.

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

N'auriez pas trouvé une p'tite pièce par hasard ?

Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse

Honnêtement aucun supporter du PSG n'y croit non plus, rires.

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Le PSG a fait quoi durant + d un siècle sans le butane ? A citer Montpellier, n oublie pas Lyon et l OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading