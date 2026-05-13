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Giovani Versini

L'ASSE s'attaque au meilleur gaucher de Ligue 2

ASSE13 mai , 18:00
parQuentin Mallet
0
En attendant de savoir s'ils monteront en Ligue 1 après les barrages, les Verts travaillent activement sur leur mercato estival. La direction de l'ASSE a déjà coché le nom de Giovani Versini, la révélation du Pau FC.
Considéré par beaucoup comme le PSG de la Ligue 2 au début de la saison du fait de ses 25 millions d'euros investis pour remonter, le club de Saint-Etienne a manqué l'accession directe à l'élite après trois défaites consécutives dans le sprint final. Une spirale négative qui est arrivée au pire moment puisque Le Mans en a profité pour passer devant et glaner son billet pour la Ligue 1.
La prochaine échéance des Verts est désormais la réception de Rodez, avec pour ambition d'aller chercher la qualification pour les barrages face au 16e de Ligue 1 à l'issue de la rencontre. Si la montée n'est pas encore acquise, la direction stéphanoise travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine, avec le nom de Giovani Versini qui revient de plus en plus.
G. Versini

G. Versini

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Ligue 2

2025/2026
Matchs29
Buts9
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Giovani Versini, la priorité de l'ASSE

Comme l'indique Foot Mercato, Giovani Versini est dans le short-list de l'AS Saint-Etienne en vue d'un transfert cet été. A 22 ans, le joueur formé à l'OM sort d'une saison remarquée avec le Pau FC, lui qui a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs de Ligue 2. Nommé dans l'équipe-type de la saison en Ligue 2 aux Trophées UNFP en début de semaine, Versini possède un profil rare. Petit de taille (1,67m), ce dernier dispose d'un centre de gravité si bas qu'il s'est doté d'une très grosse technique. Forcément, un attaquant de ce calibre, c'est du pain béni pour quiconque parviendra à la récupérer.
Mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne toutefois : il y a une forte concurrence sur le dossier. Le RC Lens le suit depuis un long moment, tandis que son profil plait beaucoup en Bundesliga, du côté du FC Cologne. Autant de convoitises qui rendront la tâche bien difficile aux Verts s'ils ne jouent pas en Ligue 1 la saison prochaine…
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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