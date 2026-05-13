L'ASSE s'attaque au meilleur gaucher de Ligue 2

En attendant de savoir s'ils monteront en Ligue 1 après les barrages, les Verts travaillent activement sur leur mercato estival. La direction de l'ASSE a déjà coché le nom de Giovani Versini, la révélation du Pau FC.

Considéré par beaucoup comme le PSG de la Ligue 2 au début de la saison du fait de ses 25 millions d'euros investis pour remonter, le club de Saint-Etienne a manqué l'accession directe à l'élite après trois défaites consécutives dans le sprint final. Une spirale négative qui est arrivée au pire moment puisque Le Mans en a profité pour passer devant et glaner son billet pour la Ligue 1.

La prochaine échéance des Verts est désormais la réception de Rodez, avec pour ambition d'aller chercher la qualification pour les barrages face au 16e de Ligue 1 à l'issue de la rencontre. Si la montée n'est pas encore acquise, la direction stéphanoise travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine, avec le nom de Giovani Versini qui revient de plus en plus.

G. Versini France • Âge 22 • Attaquant Ligue 2 2025/2026 Matchs 29 Buts 9 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Giovani Versini, la priorité de l'ASSE

Comme l'indique Foot Mercato, Giovani Versini est dans le short-list de l'AS Saint-Etienne en vue d'un transfert cet été. A 22 ans, le joueur formé à l'OM sort d'une saison remarquée avec le Pau FC, lui qui a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs de Ligue 2. Nommé dans l'équipe-type de la saison en Ligue 2 aux Trophées UNFP en début de semaine, Versini possède un profil rare. Petit de taille (1,67m), ce dernier dispose d'un centre de gravité si bas qu'il s'est doté d'une très grosse technique. Forcément, un attaquant de ce calibre, c'est du pain béni pour quiconque parviendra à la récupérer.

Mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne toutefois : il y a une forte concurrence sur le dossier. Le RC Lens le suit depuis un long moment, tandis que son profil plait beaucoup en Bundesliga, du côté du FC Cologne. Autant de convoitises qui rendront la tâche bien difficile aux Verts s'ils ne jouent pas en Ligue 1 la saison prochaine…