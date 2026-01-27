ICONSPORT_262285_0011

L'ASSE s'active pour une grande pépite européenne

ASSE27 janv. , 9:20
parCorentin Facy
L’ASSE s’active en cette fin du mois de janvier. Après avoir finalisé l’arrivée du jeune attaquant Marten-Chris Paalberg, les Verts ciblent Thomas Jorgensen pour renforcer leur milieu de terrain.
Malgré des résultats en dents de scie et un classement décevant en Ligue 2 pour le moment, l’AS Saint-Etienne ne s’affole pas sur le marché des transferts. Kilmer Sports refuse de céder à la panique, les dirigeants stéphanois estimant qu’Eirik Horneland dispose déjà d’un effectif largement suffisant pour viser la montée en Ligue 1. En théorie, difficile de donner tort à l’état-major de l’ASSE. Mais dans les faits, on ne peut que constater certains manques dans l’effectif stéphanois, notamment au milieu de terrain.
C’est justement à ce poste qu’une recrue pourrait débarquer d’ici la fin du mercato. Une tendance confirmée par le site En Vert et contre Tous, qui révèle que l’AS Saint-Etienne s’intéresse à la pépite danoise Thomas Jorgensen. Considérée comme un joueur à fort potentiel dans son pays, il suscite un vif intérêt des Verts qui ont pris des renseignements pour recruter le joueur de Viborg.

Jorgensen pas chaud pour signer en Ligue 2 

Estimé à moins d’un million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, ce grand milieu de terrain d’1m84 rendrait de fiers services à Eirik Horneland pour la seconde partie de saison. Son transfert est toutefois loin d’être ficelé et c’est peu de le dire puisque le média stéphanois nous apprend que Jorgensen n’est pas chaud du tout à l’idée de poursuivre la saison dans un club de Ligue 2. Autrement dit, les Verts n’auraient quasiment aucune chance de rafler la mise au mois de janvier pour recruter le grand espoir danois.

Accord trouvé, un buteur débarque à l'ASSEAccord trouvé, un buteur débarque à l'ASSE
Un coup dur pour les Verts, qui auraient aimé finaliser ce deal dès cet hiver pour renforcer leur effectif dans l’optique des quatre mois à venir. Reste que Thomas Jorgensen est bien au Danemark et n’a pas l’intention de partir si cela n’en vaut pas réellement le coup. Jouer en deuxième division française ne fait à priori pas partie de son plan de carrière et l’ASSE devra donc se montrer très convaincante pour rafler la mise… ou alors attendre l’été prochain. En cas de montée en Ligue 1 l’AS Saint-Etienne aura plus de chance de trouver un accord avec Thomas Jorgensen l’été prochain. Mais c'est toute suite que l'ASSE a besoin de renfort...
