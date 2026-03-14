Nantes : Vahid Halilhodzic a déjà réussi un miracle

Honte de rien ces lyonnais alors qu'ils sont en L1 uniquement grâce à la ligue
Justifié ? T'arrives à le dire sans rougir ?!
Sinon tranquille le racisme décompléxé F01 ??!!!
ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...
Depuis quand l'intention est jugée ? De mémoire chez nous même collée on nous sanctionne
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
Après, il faut saluer le charisme de Vahid quand même, qui tel un Courbis, est capable de faire rentrer dans la tête de tout le monde (joueurs, dirigeants, supporters, administratifs) que cette équipe de branqu' au pire parcours de l'histoire du #FCNantes est capable de battre
C'est la même euphorie au #FCNantes qu'après la victoire au Paris FC ou à l'OM, où les gens du club pensaient que la saison allait décoller. N'espérons pas la même désillusion cette fois ci.