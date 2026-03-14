Nantes : Vahid Halilhodzic a déjà réussi un miracle

Nommé entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic sait que maintenir les Canaris en Ligue 1 sera un vrai exploit. Mais l'ancien joueur a déjà réussi un premier exploit, et non des moindres.

Les Kita ont convaincu Vahid Halilhodzic de sortir de sa retraite, à l'âge de 73 ans, afin de tenter de sauver la place du FC Nantes dans l'élite du football. De retour sur le banc nantais, celui qui a porté le maillot du club de Loire-Atlantique, a déjà changé bien des choses, notamment en matière de rigueur et de travail physique. En conférence de presse, Coach Vahid a également démontré qu'il n'avait rien perdu de son franc-parler, et il a fait savoir qu'il n'avait aucun doute concernant le maintien nantais en fin de saison.

Une prise de position plutôt risquée, puisqu'à ce stade de la saison, avant de recevoir Strasbourg dans une semaine, suite au report du match contre le PSG, Nantes est 17e. Les Canaris comptent deux points de retard sur Auxerre, barragiste, et surtout sept sur Nice, premier non-relégable. Mais, en attendant, le discours de Vahid Halilhodzic a déjà marqué les esprits et redonné de la confiance, y compris chez les supporters.

Nantes dopé par Vahid Halilhodzic

Sur X (anciennement Twitter), Emmanuel Merceron, qui suit l'actualité du FC Nantes, avoue que le message que Coach Vahid a fait passer a déjà changé la donne. « C'est la même euphorie au FCNantes qu'après la victoire au Paris FC ou à l'OM, où les gens du club pensaient que la saison allait décoller. N'espérons pas la même désillusion cette fois ci. Après, il faut saluer le charisme de Vahid quand même, qui tel un Courbis, est capable de faire rentrer dans la tête de tout le monde (joueurs, dirigeants, supporters, administratifs) que cette équipe de branqu' au pire parcours de l'histoire du FC Nantes est capable de battre tout le monde. Et ça, c'est déjà très fort », explique l'insider.

Et à en voir les réactions à son message, c'est effectivement le cas, nombreux étant ceux qui veulent désormais croire au miracle. Il faudra attendre le dimanche 22 mars, et la réception de Strasbourg si ces belles paroles de Coach Vahid ont réellement un impact sur le niveau d'une formation qui est d'une faiblesse absolue depuis plusieurs mois.