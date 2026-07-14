L'ASSE donne le prix pour Stassin, c'est énorme
Lucas Stassin, attaquant belge de l'AS Saint-Etienne

L'ASSE donne le prix pour Stassin, c'est énorme

ASSE14 juil. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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L'AS Saint-Étienne ne manque pas de travail pour renforcer son effectif cet été. Mais le club doit également penser à dégraisser, et Lucas Stassin fait partie des joueurs susceptibles de partir.
L'ASSE souhaite plus que jamais retrouver la Ligue 1. Pour cela, les Verts devront réaliser un mercato sans erreur. Plusieurs dossiers sont à gérer, notamment dans le sens des départs. Le club du Forez doit garder des finances saines tout en conservant un effectif compétitif.
Lucas Stassin fait partie des joueurs ayant la plus grande valeur marchande sur le marché des transferts. L'attaquant belge souhaite quitter Saint-Étienne afin de franchir un nouveau cap dans sa carrière, mais son club n'a pas l'intention de le brader. Les prétendants sont désormais prévenus : un prix a été fixé.

Stassin en Turquie, le mercato s'accélère à l'ASSE ? 

D'après les informations de TRT Spor, les dirigeants stéphanois réclament en effet 20 millions d'euros pour laisser partir Lucas Stassin. Un club est particulièrement intéressé par son profil : Galatasaray.
La formation turque cherche un nouvel attaquant et pourrait formuler une offre à la hauteur des attentes de l'ASSE afin de boucler l'opération. Le profil de Stassin correspond notamment aux critères de la nouvelle règle des +4. La TFF a récemment annoncé que la réglementation concernant les joueurs étrangers évoluerait vers un système 10+4 la saison prochaine. Parmi les quatre places supplémentaires, les joueurs concernés devront obligatoirement être nés le 1er janvier 2003 ou après. Pour rappel, Lucas Stassin est né en 2004.

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Alors que la reprise approche peu à peu, l'ASSE compte accélérer son mercato estival, notamment concernant les joueurs susceptibles de rapporter une belle somme d'argent. Reste désormais à savoir si le projet de Galatasaray séduira Lucas Stassin, qui pourrait découvrir la Ligue des champions la saison prochaine en cas de transfert vers le club turc dans les prochains jours.
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