Officiel : Zidane va chercher Kumbedi en D2 allemande

L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5

Oh je crois que les lensois vont le garder longtemps leur record. 1-9, c'est plus un truc que tu vois dans un poulailler qu'en LdC où ça n'était plus arrivé depuis 1971 quand des Nicosie a reçu Feyenoord