Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

L'ASSE refuse 4 offres énormes pour Davitashvili

ASSE02 sept. , 21:30
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE s'est séparée de Lucas Stassin ces dernières heures, mais a finalement gardé Zuriko Davitashvili. Les Verts n'auront pas reçu la bonne offre pour l'international géorgien.
L'AS Saint-Étienne a vécu un mercato estival mouvementé. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont notamment dû se séparer de Lucas Stassin. L'attaquant belge a rejoint les rangs du FC Séville. Zuriko Davitashvili pensait lui aussi pouvoir filer ailleurs afin de ne pas évoluer en Ligue 2 cette saison. Mais l'international géorgien restera encore dans le Forez, du moins pour quelques mois. Si l'ASSE était disposée à vendre Davitashvili, les Verts n'ont pas voulu céder face aux offres jugées insuffisantes faites dans les dernières heures du marché des transferts.

Davitashvili va devoir encore patienter avant de partir de l'ASSE

Selon les dernières informations rapportées par le compte X de Geo Team, l'AS Saint-Étienne a en effet refusé quatre offres pour lâcher Davitashvili, à savoir celles de l'Atalanta, du Betis, du Beşiktaş et de l'Olympiacos. Ces clubs étaient disposés à offrir 15 millions d'euros maximum pour le natif de Tbilissi. Un montant trop faible par rapport aux exigences stéphanoises, qui étaient de l'ordre de 20 millions d'euros. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, notamment lors du prochain mercato hivernal, Davitashvili va donc continuer sa carrière dans le Forez.

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À lui de rapidement se concentrer sur ses objectifs personnels et collectifs afin de ne pas perdre le rythme au plus haut niveau. L'ASSE joue les premiers rôles en Ligue 2 et pourrait encore avoir besoin du Géorgien de 25 ans afin d'enchaîner les bons résultats en championnat. Pour rappel, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard comptent déjà quatre victoires en autant de matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Lors de la prochaine journée, l'AS Saint-Etienne sera aux prises avec Montpellier dans le Chaudron. Une équipe également très en forme.
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Derniers commentaires

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Oui j'aime beaucoup son discours, il ne jette pas de la poudre aux yeux lui

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Merci pour le fou rire 😂 t’es un grand toi, change rien stp 😆

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

^^ lol

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Mais qu'est ce que je m'en fout que tu les appelles les rats ou des ultras des tribunes les appellent les rats ? Vu le penchant très a gauche et décolonial d'Auteuil, ce serait étonnant qu'ils appellent les marseillais rats sous un angle qui soit raciste et connoté sur les arabes... L'expression les "rats quitte le navire" n'a pas été inventé pour les marseillais et on n'en a pas inventé une autre pour contourner ça. En plus ça s'appliquait pas aux gens mais à un effectif qui quitte le navire OM. Ensuite toi tu mélanges rats sardines arabes... Mec tu vas loin dans tes trucs racistes and Co... Donc quand on dit les rats quittent le navire ça veut dire selon toi "les arabes de l'effectif marseillais quitte l'OM"... Mais garde tes délires pour toi mec 🤣😂🤣

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Ste grosse victime

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