L'ASSE refuse 4 offres énormes pour Davitashvili

L'ASSE s'est séparée de Lucas Stassin ces dernières heures, mais a finalement gardé Zuriko Davitashvili. Les Verts n'auront pas reçu la bonne offre pour l'international géorgien.

L' AS Saint-Étienne a vécu un mercato estival mouvementé. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont notamment dû se séparer de Lucas Stassin. L'attaquant belge a rejoint les rangs du FC Séville. Zuriko Davitashvili pensait lui aussi pouvoir filer ailleurs afin de ne pas évoluer en Ligue 2 cette saison. Mais l'international géorgien restera encore dans le Forez, du moins pour quelques mois. Si l'ASSE était disposée à vendre Davitashvili, les Verts n'ont pas voulu céder face aux offres jugées insuffisantes faites dans les dernières heures du marché des transferts.

Davitashvili va devoir encore patienter avant de partir de l'ASSE

Selon les dernières informations rapportées par le compte X de Geo Team, l'AS Saint-Étienne a en effet refusé quatre offres pour lâcher Davitashvili, à savoir celles de l'Atalanta, du Betis, du Beşiktaş et de l'Olympiacos. Ces clubs étaient disposés à offrir 15 millions d'euros maximum pour le natif de Tbilissi. Un montant trop faible par rapport aux exigences stéphanoises, qui étaient de l'ordre de 20 millions d'euros. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, notamment lors du prochain mercato hivernal, Davitashvili va donc continuer sa carrière dans le Forez.

À lui de rapidement se concentrer sur ses objectifs personnels et collectifs afin de ne pas perdre le rythme au plus haut niveau. L'ASSE joue les premiers rôles en Ligue 2 et pourrait encore avoir besoin du Géorgien de 25 ans afin d'enchaîner les bons résultats en championnat. Pour rappel, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard comptent déjà quatre victoires en autant de matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Lors de la prochaine journée, l'AS Saint-Etienne sera aux prises avec Montpellier dans le Chaudron. Une équipe également très en forme.