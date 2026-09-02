OM : Stéphane Richard annonce des prolongations et des baisses de salaire

Présent sur RMC au lendemain de la fin du mercato, Stéphane Richard a fait plusieurs annonces. Le président de l’OM confirme des prolongations et des baisses de salaire pour plusieurs joueurs.

L’occasion pour le président de l’Olympique de Marseille de faire un bilan sur le mercato très difficile vécu par le club phocéen, qui n’a recruté aucun joueur et qui a été dans l’obligation de se séparer de nombreux joueurs importants. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Facundo Medina ou encore Geronimo Rulli et bien sûr Quinten Timber ont notamment fait leurs valises. Des départs qui vont permettre à l’OM de réduire sa masse salariale de 30 à 35% selon Stéphane Richard.

Le patron du club olympien a par ailleurs annoncé que plusieurs joueurs aux salaires imposants allaient prolonger et baisser leur salaire, une façon d’étaler les charges pour le club phocéen et par conséquent de diminuer sa masse salariale à court terme.

« La masse salariale ? Des joueurs ont accepté de prolonger avec une baisse de salaire pour la saison à venir. J'ai estimé qu'il fallait attendre la fin du mercato pour le faire. Ça va concerner 3-4 joueurs. Forcément les gros salaires. J'ai senti un effectif qui voulait faire des efforts financiers mais surtout sportif pour l’OM. Cet été, on a réduit la masse salariale de 30 à 35%. La situation de l'OM ? Quand je l'ai récupérée, elle était catastrophique mais elle l'est moins aujourd'hui. Je vais garder les chiffres précis pour moi, car j'ai bientôt un rendez-vous à la DNCG » a lancé Stéphane Richard, refusant néanmoins de donner les noms des joueurs concernés pour le moment.

Il s’agira à priori d’éléments aux émoluments importants et les noms d’Amine Harit, Geoffrey Kondogbia ainsi que Pierre-Emile Hojbjerg ont fuité dans la presse ces derniers jours. Le mercato étant à présent clos, les prolongations des joueurs concernés par ces baisses de salaire devraient rapidement être officialisées par l’OM.