ASSE : Le deal avec Stassin, c’est du génie

En toute fin de mercato, Lucas Stassin a quitté l’AS Saint-Etienne pour le FC Séville dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Une opération parfaitement négociée de la part des dirigeants stéphanois.

Contrairement à son coéquipier Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin a fini par trouver une porte de sortie. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne a profité du sprint final pour s’envoler vers le FC Séville. Ce n’est pas encore un transfert définitif pour le Belge. L’actuel leader de Ligue 2 , qui a d’abord activé l’option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2029, a négocié un prêt payant à 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire à 25 millions d’euros.

Il est clair que le départ de Lucas Stassin n’est pas une bonne nouvelle sur le plan sportif. L’entraîneur des Verts Ian Cathro n’aurait sans doute pas été mécontent de le conserver cette saison. Mais sur le plan financier, force est de constater que l’AS Saint-Etienne a obtenu un deal très avantageux. L’international belge, s’il venait à convaincre le FC Séville de lever l’option d’achat, permettrait aux Stéphanois de récolter bien plus que les 10 millions d’euros misés lors de son arrivée en 2024. Une sacrée plus-value en perspective. Et dans le cas contraire, des Andalous insatisfaits de ses performances ne décevraient pas forcément l’AS Saint-Etienne.

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Une saison en Liga peut permettre à Lucas Stassin de se relancer et de profiter d’une meilleure exposition. Ce sera peut-être l’occasion de faire remonter sa cote et de le vendre à un prix intéressant l’été prochain. Ou tout simplement de le réintégrer à l’effectif, surtout si les Verts parviennent à remonter en Ligue 1. En cas de retour dans l’élite, nul doute que le projet stéphanois intéressera davantage l’ancien joueur de Westerlo. L’AS Saint-Etienne a donc tout à gagner après ce deal.