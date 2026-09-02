ASSE : Le deal avec Stassin, c’est du génie

ASSE : Le deal avec Stassin, c’est du génie

ASSE02 sept. , 16:20
parEric Bethsy
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En toute fin de mercato, Lucas Stassin a quitté l’AS Saint-Etienne pour le FC Séville dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Une opération parfaitement négociée de la part des dirigeants stéphanois.
Contrairement à son coéquipier Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin a fini par trouver une porte de sortie. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne a profité du sprint final pour s’envoler vers le FC Séville. Ce n’est pas encore un transfert définitif pour le Belge. L’actuel leader de Ligue 2, qui a d’abord activé l’option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2029, a négocié un prêt payant à 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire à 25 millions d’euros.
Il est clair que le départ de Lucas Stassin n’est pas une bonne nouvelle sur le plan sportif. L’entraîneur des Verts Ian Cathro n’aurait sans doute pas été mécontent de le conserver cette saison. Mais sur le plan financier, force est de constater que l’AS Saint-Etienne a obtenu un deal très avantageux. L’international belge, s’il venait à convaincre le FC Séville de lever l’option d’achat, permettrait aux Stéphanois de récolter bien plus que les 10 millions d’euros misés lors de son arrivée en 2024. Une sacrée plus-value en perspective. Et dans le cas contraire, des Andalous insatisfaits de ses performances ne décevraient pas forcément l’AS Saint-Etienne.

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Une saison en Liga peut permettre à Lucas Stassin de se relancer et de profiter d’une meilleure exposition. Ce sera peut-être l’occasion de faire remonter sa cote et de le vendre à un prix intéressant l’été prochain. Ou tout simplement de le réintégrer à l’effectif, surtout si les Verts parviennent à remonter en Ligue 1. En cas de retour dans l’élite, nul doute que le projet stéphanois intéressera davantage l’ancien joueur de Westerlo. L’AS Saint-Etienne a donc tout à gagner après ce deal.
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Derniers commentaires

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Ah bah tiens qu'elle surprise !! Il y pas plus déshumanisé qu'une pourriture d'extrême droite !!

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

mais Leogets, c'est de ma faute si ce que je vote au premier tour n'est jamais eu 2eme?? Donc oui partir du moment qu il y a le FN au 2eme, je vote SYSTEMTIQUMENT CONTRE

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Rick morty, idiot que tu es, il n'éxiste pas une seule personne condamné pour racisme dans les rangs de lfi, ces gens la sont propres, tout simplement. Contrairement au RN dont plusieurs membres sont condamnés pour racisme et antisémitisme et dont TOUS les membres sont condamnés pour vol d'argent public. Quand je disais plus haut que tout était inversé dans ce pays de tarés, je pense exactement a quelqu'un comme toi.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bah ouais ... mais c'est pas propre à l'antisémitisme de vouloir minimiser ou maximiser les choses ! C'est propres aux médias mainstream .. Perso je préfère aller voir des médias d'autres pays qui ont un regard extérieur que tous les nôtres qui sont à la solde de quelques groupes de presse.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bein moi ca sera LFi au 2eme si c'est le FN en face.... Et je n'aurai pas voter LFI au premier hein...

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