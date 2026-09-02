L'Arabie Saoudite dégaine, refus catégorique du PSG

L'Arabie Saoudite dégaine, refus catégorique du PSG

PSG02 sept. , 18:00
parCorentin Facy
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Le mercato n’est pas totalement fermé puisque certains pays ont encore le droit de recruter. C’est le cas de l’Arabie Saoudite, qui a envoyé une offre au PSG ces dernières heures pour Lucas Beraldo.
La journée du mardi 1er septembre a été particulièrement mouvementée en Europe, avec la fin du mercato en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et bien sûr en France. Les clubs de Ligue 1 peuvent néanmoins toujours recruter un joker dans l’Hexagone ou des joueurs libres. Ils peuvent aussi continuer à vendre dans certains championnats où le mercato est encore ouvert. C’est le cas en Turquie mais également en Arabie Saoudite, où les clubs de Saudi Pro League ont encore quatre jours pour faire leurs emplettes.
Selon les informations du compte X PSG Inside Actu, une offre a justement été transmise en provenance d’Arabie Saoudite pour Lucas Beraldo. La direction parisienne, qui n’a pas recruté en défense centrale cet été, a toutefois refusé de vendre le Brésilien. « Une offre en provenance d’un club d’Arabie saoudite serait arrivée en tout début de matinée mardi pour Lucas Beraldo. Le Paris Saint-Germain aurait rapidement refusé cette proposition, ne souhaitant pas laisser partir son défenseur devenu milieu ces derniers mois » explique le compte spécialisé, qui ajoute que ce n’est pas la première fois au cours de l’été que Lucas Beraldo est courtisé.

Hors de question pour le PSG de vendre Beraldo

Et pour cause, l’ancien joueur de Sao Paulo avait reçu il y a quelques semaines une proposition de Newcastle. Là aussi, le Paris SG avait catégoriquement refusé de se séparer de l’international brésilien. Cela pour deux raisons : Luis Enrique souhaite profiter de sa polyvalence, avec la possibilité de jouer défenseur central, latéral gauche et milieu de terrain. Surtout, le club estime que Beraldo aura un rôle à jouer cette saison alors qu’aucune recrue n’est arrivée en défense centrale et où Marquinhos, Zabarnyi, Lucas Hernandez et Pacho risquent d’avoir besoin de souffler au cours de la saison.
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