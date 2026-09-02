Wattellier

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

Ligue 102 sept. , 20:30
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Très critiqué après le match entre Lille et le Paris Saint-Germain (2-2) vendredi dernier, l’arbitre Eric Wattellier campe sur ses positions. L’officiel reste sûr de ses décisions et regrette le comportement de certains acteurs de Ligue 1.
Après la polémique avec le Stade Rennais concernant l’inversion du match, le Paris Saint-Germain a eu droit aux contestations du LOSC. Vendredi dernier, le club nordiste s’est longuement plaint d’Eric Wattellier. Les Lillois ne comprennent pas pourquoi l’arbitre a laissé jouer alors que le temps additionnel était dépassé depuis plus d’une minute. Une décision lourde de conséquences puisque les Parisiens en ont profité pour arracher l’égalisation dans les derniers instants.
C'est toujours la facilité de s'en prendre à l'arbitre
- Eric Wattellier
Pas de quoi affecter l’officiel toujours sûr de lui. Quelques jours plus tard, Eric Wattellier a en effet accordé un entretien à L’Indépendant dans lequel il rappelle que durant les trois minutes de temps additionnel initialement prévues, le gardien lillois Berge Özer « est resté au sol et a perdu un certain temps », tandis que son coéquipier Romain Perraud « a perdu du temps lors d'une entrée de touche ». Il n’y a donc rien à contester selon l’homme en noir, lassé de voir les acteurs de Ligue 1 se plaindre à la moindre occasion.
« Pour moi, ce n'est même pas une polémique, on a l'habitude de gérer la pression et les contestations. On sait très bien que la moindre décision arbitrale défavorable contre une équipe est prétexte à contestations et surtout à se défausser, à ne pas regarder les manquements que son équipe a peut-être eus. C'est toujours la facilité de s'en prendre à l'arbitre, surtout quand règlementairement tout était clair et carré. D'ailleurs je l'ai expliqué et les vidéos grâce à la ref cam l'ont également montré. Donc c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être mais ça fait partie du football circus », a réagi Eric Wattellier, prêt à affronter son prochain scandale.

Lire aussi

Le PSG aidé par l'arbitre, Vincent Duluc a des doutesLe PSG aidé par l'arbitre, Vincent Duluc a des doutes
Articles Recommandés
Zaire Emery Sur Le Depart Le Psg Peut Paniquer
PSG

Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer

Om La Sanction Contre Hojbjerg Est Levee
OM

OM : La sanction contre Hojbjerg est levée

Sulc Invendable Lol Na Pas Recu Une Seule Offre
OL

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Real Vinicius Jaloux De Bellingham Premier Couac Pour Mourinho
Liga

Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho

Fil Info

02 sept. , 21:00
Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer
02 sept. , 20:00
OM : La sanction contre Hojbjerg est levée
02 sept. , 19:30
Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre
02 sept. , 19:00
Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho
02 sept. , 18:37
OM : Stéphane Richard annonce des prolongations et des baisses de salaire
02 sept. , 18:17
L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME
02 sept. , 18:00
L'Arabie Saoudite dégaine, refus catégorique du PSG
02 sept. , 17:30
Chelsea contacte un ex du PSG après avoir raté Camara
02 sept. , 17:00
Coup dur, l'OM doit encore vendre pour 75 ME

Derniers commentaires

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

deaj croire a un mec invisible dans le ciel.... ca n aide pas

L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

Mais non ca fera 20M avec bonus ( si il est ballon d or , si il marque 30buts dans la saison bref des trucs comme ca ) ca fera juste 12M

L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

Pour un joueur acheté en fin de mercato a un club de ligue 2, je trouve que cest cher, 20 millions + 12% a la revente. Je be remets pas en question le niveau du joueur ni sa mentalité qui doit etre bonne avec une bonne éducation mais finalement on a vendu fofana 10 millions, le reste ayant servi a ce transfert.

Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho

Allez... On n'aurait jamais cru

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Moi ça me va. Il est atypique, imprévisible. Une sorte de facteur X Donc oui pas facile à caser mais où qu'il soit, il apporte un truc et je pense qu'il peut être décisif cette année encore 🤞🏻

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading