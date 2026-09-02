Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

Très critiqué après le match entre Lille et le Paris Saint-Germain (2-2) vendredi dernier, l’arbitre Eric Wattellier campe sur ses positions. L’officiel reste sûr de ses décisions et regrette le comportement de certains acteurs de Ligue 1.

Après la polémique avec le Stade Rennais concernant l’inversion du match, le Paris Saint-Germain a eu droit aux contestations du LOSC . Vendredi dernier, le club nordiste s’est longuement plaint d’Eric Wattellier. Les Lillois ne comprennent pas pourquoi l’arbitre a laissé jouer alors que le temps additionnel était dépassé depuis plus d’une minute. Une décision lourde de conséquences puisque les Parisiens en ont profité pour arracher l’égalisation dans les derniers instants.

C'est toujours la facilité de s'en prendre à l'arbitre - Eric Wattellier

Pas de quoi affecter l’officiel toujours sûr de lui. Quelques jours plus tard, Eric Wattellier a en effet accordé un entretien à L’Indépendant dans lequel il rappelle que durant les trois minutes de temps additionnel initialement prévues, le gardien lillois Berge Özer « est resté au sol et a perdu un certain temps », tandis que son coéquipier Romain Perraud « a perdu du temps lors d'une entrée de touche ». Il n’y a donc rien à contester selon l’homme en noir, lassé de voir les acteurs de Ligue 1 se plaindre à la moindre occasion.

« Pour moi, ce n'est même pas une polémique, on a l'habitude de gérer la pression et les contestations. On sait très bien que la moindre décision arbitrale défavorable contre une équipe est prétexte à contestations et surtout à se défausser, à ne pas regarder les manquements que son équipe a peut-être eus. C'est toujours la facilité de s'en prendre à l'arbitre, surtout quand règlementairement tout était clair et carré. D'ailleurs je l'ai expliqué et les vidéos grâce à la ref cam l'ont également montré. Donc c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être mais ça fait partie du football circus », a réagi Eric Wattellier, prêt à affronter son prochain scandale.