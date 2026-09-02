Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

C'est toujours la facilité de s'en prendre à l'arbitre- Eric Wattellier
deaj croire a un mec invisible dans le ciel.... ca n aide pas
Mais non ca fera 20M avec bonus ( si il est ballon d or , si il marque 30buts dans la saison bref des trucs comme ca ) ca fera juste 12M
Pour un joueur acheté en fin de mercato a un club de ligue 2, je trouve que cest cher, 20 millions + 12% a la revente. Je be remets pas en question le niveau du joueur ni sa mentalité qui doit etre bonne avec une bonne éducation mais finalement on a vendu fofana 10 millions, le reste ayant servi a ce transfert.
Allez... On n'aurait jamais cru
Moi ça me va. Il est atypique, imprévisible. Une sorte de facteur X Donc oui pas facile à caser mais où qu'il soit, il apporte un truc et je pense qu'il peut être décisif cette année encore 🤞🏻
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
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|2
|0
|0
|3
|0
|3
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|3
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|2
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|0
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|3
|8
|-5
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