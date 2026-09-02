OM : La sanction contre Hojbjerg est levée

Obligé par sa direction à retirer le brassard à Pierre-Emile Hojbjerg après son transfert avorté à Newcastle, Bruno Genesio peut de nouveau faire du Danois son capitaine pour la saison 2026-2027.

Cet été, Bruno Genesio a vécu un mercato particulièrement difficile. L’entraîneur de l’OM a vu plusieurs de ses éléments s’en aller, de Greenwood à Balerdi en passant par Medina, Rulli et Aubameyang. Le départ de Pierre-Emile Hojbjerg était tout proche également au coeur du mois d’août puisque Marseille et Newcastle avaient trouvé un accord pour le transfert de l’international danois. Ce dernier a toutefois refusé de signer en Premier League, provoquant la colère de Frank McCourt.

La direction olympienne a même frappé fort en sanctionnant Hojbjerg, déchu de son rôle de capitaine. Un ordre que Bruno Genesio n’a pas eu le choix d’exécuter pour les premiers matchs de la saison contre Strasbourg et Monaco. La punition de l’ancien joueur des Spurs a toutefois été levée comme l’a confié Stéphane Richard au micro de RMC ce mercredi : « Oui, Bruno Genesio pourrait renommer Pierre-Emile Hojbjerg comme capitaine. Ce sera sa décision » a lancé le président olympien.

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Sans citer le nom du Danois, Stéphane Richard a par ailleurs confié que plusieurs des gros salaires de l’effectif avaient accepté une offre de prolongation avec une diminution de leurs émoluments dans le but de les lisser dans le temps. Selon plusieurs échos, Hojbjerg fait partie des Olympiens ayant consenti à cet effort, ce que la direction de l’OM a visiblement accepté au point de refaire du numéro 23 un potentiel capitaine. Reste à voir quelle sera la décision de Bruno Genesio dimanche contre le Paris FC alors que c’est Timothy Weah qui porte le brassard depuis deux journées.