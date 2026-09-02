Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho

Jude Bellingham réalise un début de saison tonitruant au Real Madrid avec 2 buts et 2 passes décisives. L’Anglais a un rôle central dans l’animation prônée par José Mourinho… de quoi susciter la jalousie de Vinicius.

Le début de saison est idéal pour le Real Madrid, avec trois victoires en trois matchs de Liga, dont deux cartons face à Malaga et à la Real Sociedad avec quatre buts marqués à chaque fois. Jude Bellingham est un grand artisan de ce début de saison remarqué de la Casa Blanca, l’Anglais ayant déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Il faut dire que José Mourinho souhaite placer Bellingham au coeur de son projet de jeu, en le positionnant très haut au côté de Kylian Mbappé et en le libérant un maximum des tâches défensives. Cela réussi pour l’instant à Bellingham, sur la lancée de son excellente Coupe du monde avec l’Angleterre.

Le numéro 5 du Real Madrid s’impose ces dernières semaines comme la nouvelle tête de gondole du projet merengue au côté de Kylian Mbappé et cela peut logiquement provoquer des jalousies en interne. C’est tout du moins ce que rapporte le site Defensa Central, qui explique que « Vinicius Junior serait jaloux » du statut dont bénéficie Jude Bellingham aux yeux de son entraîneur José Mourinho. L’ailier brésilien serait agacé de voir le traitement de l’Anglais et son importance dans l’esprit du nouveau staff du Real Madrid. L’entente entre les stars du Real reste cordiale pour le moment, notamment sur le terrain, mais la jalousie de « Vini » sera de toute évidence un élément à prendre en compte pour José Mourinho dans son management dans les semaines à venir.

Un premier cas épineux à gérer pour Mourinho

« Vinicius se sent mis à l’écart par Mourinho et ne bénéficie pas du même traitement que l’ancien du Borussia Dortmund » ajoute le média espagnol, qui conclut en expliquant que Vinicius souhaite « bénéficier des mêmes privilèges que Mbappé et Bellingham », notamment sur le peu d’efforts défensifs à fournir. Le début des problèmes pour José Mourinho, qui pourrait se heurter aux mêmes limites que celles rencontrées avant lui par Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Au « Special One », manager hors pair et réputé pour sa gestion des grandes stars internationales, de faire en sorte que la mayonnaise prenne au Real Madrid et que chacun range son égo pour le bien de la Casa Blanca.