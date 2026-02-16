Nantes : La rumeur Patrick Vieira enfle

Dans une position de plus en plus critique au classement de Ligue 1, le FC Nantes va probablement encore une fois sacrifier son entraîneur. Le nom de Patrick Vieira circule pour réussir un miracle que serait le maintien.

Après sa défaite à Monaco, Nantes a assisté dimanche à la victoire d'Auxerre à Metz. Un résultat qui enterre probablement les Lorrains, mais qui surtout laisse les Canaris à l'avant-dernière place de Ligue 1 avec trois points de retard sur l'AJA. Pour beaucoup, après avoir joué avec le feu depuis plusieurs saisons, les Nantais vont cette fois retomber en Ligue 2. Après avoir limogé Luis Castro au début du mois de décembre, c'est Ahmed Kantari, son remplaçant, qui est désormais en énorme danger. Il se chuchote que ce dernier pourrait ne pas être sur le banc du FC Nantes le week-end prochain à la Beaujoire lors de la réception du Havre. Un match qui ressemble à une dernière chance pour le club de Waldemar Kita, lequel aurait déjà un nom en tête.

Patrick Vieira au secours de Nantes ?

Le propriétaire du FC Nantes, qui a laissé le soin à son fils de gérer le mercato, a tout de même pris la main concernant l'entraîneur. Et des insiders révèlent que Waldemar Kita a rencontré ce week-end à Paris Meïssa N'diaye, le très puissant agent de nombreux joueurs et entraîneurs...dont Patrick Vieira. L'ancien joueur, dont la carrière d'entraîneur a du mal à décoller, pourrait tenter le challenge proposé par le patron du FC Nantes. Cependant, sauver un club à la dérive depuis des mois n'est pas une opération facile, et Patrick Vieira a plus à perdre qu'à gagner dans ce possible choix.

Quoi qu'il en soit, la situation d'Ahmed Kantari semble totalement intenable et son sort pourrait être réglé dans les prochaines heures, tant le match face au Havre dimanche prochain ressemble à une première finale pour le maintien. En cas de défaite face au HAC, le sort de Nantes pourrait être scellé, même si mathématiquement le club normand est bien au-dessuss des Canaris.