Patrick Vieira

Nantes : La rumeur Patrick Vieira enfle

FC Nantes16 févr. , 9:40
parClaude Dautel
Dans une position de plus en plus critique au classement de Ligue 1, le FC Nantes va probablement encore une fois sacrifier son entraîneur. Le nom de Patrick Vieira circule pour réussir un miracle que serait le maintien.
Après sa défaite à Monaco, Nantes a assisté dimanche à la victoire d'Auxerre à Metz. Un résultat qui enterre probablement les Lorrains, mais qui surtout laisse les Canaris à l'avant-dernière place de Ligue 1 avec trois points de retard sur l'AJA. Pour beaucoup, après avoir joué avec le feu depuis plusieurs saisons, les Nantais vont cette fois retomber en Ligue 2. Après avoir limogé Luis Castro au début du mois de décembre, c'est Ahmed Kantari, son remplaçant, qui est désormais en énorme danger. Il se chuchote que ce dernier pourrait ne pas être sur le banc du FC Nantes le week-end prochain à la Beaujoire lors de la réception du Havre. Un match qui ressemble à une dernière chance pour le club de Waldemar Kita, lequel aurait déjà un nom en tête.

Patrick Vieira au secours de Nantes ?

Le propriétaire du FC Nantes, qui a laissé le soin à son fils de gérer le mercato, a tout de même pris la main concernant l'entraîneur. Et des insiders révèlent que Waldemar Kita a rencontré ce week-end à Paris Meïssa N'diaye, le très puissant agent de nombreux joueurs et entraîneurs...dont Patrick Vieira. L'ancien joueur, dont la carrière d'entraîneur a du mal à décoller, pourrait tenter le challenge proposé par le patron du FC Nantes. Cependant, sauver un club à la dérive depuis des mois n'est pas une opération facile, et Patrick Vieira a plus à perdre qu'à gagner dans ce possible choix.
Quoi qu'il en soit, la situation d'Ahmed Kantari semble totalement intenable et son sort pourrait être réglé dans les prochaines heures, tant le match face au Havre dimanche prochain ressemble à une première finale pour le maintien. En cas de défaite face au HAC, le sort de Nantes pourrait être scellé, même si mathématiquement le club normand est bien au-dessuss des Canaris.
Derniers commentaires

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Ca s'appelle un jeu d'équipe et non un jeu d'égo surdimensionné où chaque joueur essaye de tirer la couette à lui. Le principe du foot quoi en somme ... On le voit sur le terrain, les mecs se dépouille et viennent aider si le collègue est en difficulté.

OL : Le prodige Noah Nartey choque Lyon

Plus ça va moins je m'explique comment cette équipe peut tourner. Ca confine à la magie. Des joueurs pas top, un effectif limité, beaucoup de très jeunes et a chaque match ça bricole a cause des blessés et des suspendus, ça dépasse l'entendement.

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Tu t’y connais hein…

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

et ta prof de français elle est d' accord avec toi? ptin de kassos. l' école est obligatoire apres le CE1 t' es au courant.....

OM : Frank McCourt ne vendra pas Marseille !

mdrr. et Textor il faisait quoi? fere la avec tes conneries, alors que ne sait rien ce qui se passe a l OM. arrete Foot01

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

