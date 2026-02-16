ICONSPORT_339202_0270

L1 : Rennes et Lens en forme dans l’équipe-type

L’équipe type de la 22e journée de Ligue 1 selon L’Equipe :
Gardien : Mpasi (Le Havre)
Défenseurs : Abdulhamid (Lens), Niakhaté (OL), Brassier (Rennes), Merlin (Rennes)
Milieux : Cadiou (Lorient), Zakaria (Monaco), Al-Tamari (Rennes)
Attaquants : Saïd (Lens), Sinayoko (Auxerre) et Soumaré (Le Havre)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Malang Sarr (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

