L'ASSE recrute en Allemagne, Montanier n'est pas fan

Recruté à Hambourg cet hiver, Aboubaka Soumahoro n’a pas convaincu Philippe Montanier pour le moment. Le défenseur français prêté à l’ASSE n’a pas encore joué avec le maillot vert.

Arrivé début février pour redresser une équipe stéphanoise en difficulté avec Eirik Horneland, Philippe Montanier a pour l’instant réussi sa mission . L’ancien entraîneur de Toulouse et de la Real Sociedad totalise cinq victoires et un match nul sur le banc des Verts. Surtout, il a réussi à refaire de l’ASSE une équipe très solide et à qui marquer un but relève quasiment du miracle. Lors des six matchs disputés par l’AS Saint-Etienne avec Philippe Montanier comme entraîneur, les coéquipiers de Gautier Larsonneur n’ont encaissé que deux buts au total en Ligue 2

Une vraie prouesse que l’équipe doit en partie à la charnière Nadé - Le Cardinal, très solide et définitivement installée par Philippe Montanier. Un choix qui fait une victime collatérale : Aboubaka Soumahoro, recruté cet hiver sous forme de prêt en provenance de Hambourg. Le natif de Paris n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’ASSE, un fiasco total qui est parti pour durer selon nos confrères de Peuple Vert. « Dans cette configuration, Aboubaka Soumahoro se retrouve relégué très loin dans la hiérarchie défensive stéphanoise. Une situation qui pourrait rapidement le placer comme cinquième choix dans l’axe » détaillent nos confrères, qui ajoutent que Soumahoro ne peut même pas jouer avec la réserve de l’AS Saint-Etienne.

Soumahoro, zéro minute avec l'ASSE