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UEFA : Quatre joueurs du PSG dans l’équipe de la semaine

Ligue des Champions30 avr. , 17:20
parGuillaume Conte
0
Seul club vainqueur des demi-finale aller, le PSG arrive en force dans l’équipe type de la semaine de l’UEFA en Ligue des Champions. Dans cette composition très offensive forcément, s’il y a bien Antoine Griezmann auteur d’un gros match avec l’Atlético de Madrid, et deux défenseurs d’Arsenal (Raya et Gabriel), le PSG place quatre joueurs avec l’inépuisable et même buteur Joao Neves, le Maradona parisien Khvicha Kvaratskhelia, le métronome Vitinha et le Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Une vraie reconnaissance pour la formation de Luis Enrique, impressionnante lors de ce match remporté 5-4 face au Bayern Munich.
TOTW
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T inquiète je l emmene pour mon DINER DE CONS😁

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C est tjrs mieux que les saluts nazi des supporters Lyonnais...

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ca reste des humains les mecs pas des robots!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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