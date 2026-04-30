ASSE : Rodez, ce grand d'Europe qui va faire pleurer les Verts

L'ASSE va devoir s'imposer à Rodez samedi pour avoir encore une chance de monter directement en Ligue 1. Mais le petit club de l'Aveyron met l'Europe entière KO.

En perdant quatre points en deux matchs sur Le Mans, l’ASSE s’est mise dans une situation très délicate. A deux journées de la fin, les Verts n’ont pas leur destin entre les mains pour monter directement en Ligue 1. Il va falloir s’imposer samedi soir à Rodez et espérer que Le Mans n’arrive pas à battre Reims dans le même temps. Les Champenois jouent leur place en play-offs et auront donc le couteau entre les dents.

De manière plus surprenante, ce sera aussi le cas de Rodez, qui est actuellement 6e et ne connait plus le mot défaite de son vocabulaire. En effet, les Ruthénois, qui sont loin d’avoir l’effectif le plus flamboyant du championnat, sont sur une série incroyable de 18 matchs sans défaite. Certes, il y a beaucoup de matchs nuls, avec déjà 13 cette saison, mais l’état de forme force l’admiration de Philippe Montanier, qui sait que battre Rodez sera une performance de premier plan.

Un vrai record européen pour Rodez

« Didier Santini fait un travail incroyable avec Rodez qui arrive à performer avec cette série de 18 rencontres sans défaite et ce record d’Europe d’invincibilité. C’est un gros défi pour nous. Le RAF est une référence dans ce jeu porté vers l’avant, avec une équipe qui met un engagement énorme sur chaque ballon. C’est une force collective avec de vraies individualités, même si celles-ci sont moins connues. Ils ont vraiment de bons footballeurs », a souligné l’entraineur de l’ASSE.

En effet, que ce soit en première ou en deuxième division, dans les grands championnats européens, personne ne fait aussi bien que Rodez Aveyron Football à l’heure actuelle. Les Verts sont prévenus, le chemin de la montée directe possède un sacré obstacle dès ce samedi.