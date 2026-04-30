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OM : Mensonges et fake-news, Habib Beye a trouvé les coupables

OM30 avr. , 17:00
parGuillaume Conte
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Habib Beye a pris la parole après une semaine chaotique à l'OM, pour dénoncer les informations qui courent sur un vestiaire au bord de l'implosion. L'entraineur marseillais a dénoncé le rôle de la presse.
La tension monte à Marseille à trois journées de la fin. Avant le match de samedi à Nantes, Habib Beye s’est présenté devant la presse et il a inévitablement été interrogé sur les tensions dans le vestiaire olympien. Plusieurs médias nationaux ont dévoilé, dans la foulée du match nul décevant face à Nice de dimanche, que de nombreux problèmes voyaient le jour depuis que le nouvel entraineur était en poste. Que ce soit un Mason Greenwood blessé mais finalement pas, un Pierre-Emile Hojbjerg qui s’embrouille avec un adjoint à l’entrainement, ou un Himad Abdelli qui envoie balader son entraineur après le match, les taupes sont de sortie et tout se sait dans la presse en moins de 24 heures.

Beye dénonce les inventions et les mensonges

Une situation qui ne fait pas plaisir à Habib Beye, qui a toutefois tenu à contre-attaquer en conférence de presse. Pour l’entraineur de l’OM, il y a surtout beaucoup de fabulations et de fantasmes à propos d’un vestiaire en ébullition, et les informations sorties sont surtout des fake-news à ses yeux, lui qui estime forcément connaitre la vérité mieux que personne.

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« J'entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j'entends... C'est désolant, quand vous n'avez pas l'information, il ne faut pas chercher à l'inventer. C'est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. J'ai une très bonne relation avec mes joueurs », a lancé Habib Beye, avant d’être relancé sur une tension palpable dans le vestiaire, présente comme un bord de l’implosion.
« La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il explose. Ce n'est pas le cas. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est toujours la même musique qui revient et qu'on invente les mêmes histoires. J'ai l'impression que c'est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c'est les mensonges », a lancé le Franco-Sénégalais, qui estime que certains profitent du fait que cela s’était mal passé dans le vestiaire avec lui à Rennes, pour tout lui mettre sur le dos. En attendant, ce sera victoire obligatoire à Nantes ce samedi, sous peine de dire adieu au podium de manière définitive.
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3831911114047-7
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