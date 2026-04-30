OL : Fofana revient, Fonseca va vite le refroidir

De retour à l’entraînement collectif cette semaine, Malick Fofana pourra disputer les trois dernières journées de Ligue 1. Mais l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne devra pas s’attendre à un temps de jeu important, notamment à cause de la solide concurrence à son poste.

L’infirmerie de l’Olympique Lyonnais se vide. Après la victoire face à l’AJ Auxerre (3-2) samedi, le staff médical a certes accueilli le milieu Orel Mangala, victime d’une blessure à la cuisse. Mais les médecins des Gones ont vu Ernest Nuamah, Malick Fofana et Rémi Humbert réintégrer le groupe mardi. Les trois joueurs ont pu participer à la séance d’entraînement collective.

Bien évidemment, après un an d’absence, le Ghanéen ne devrait pas jouer un rôle majeur dans le sprint final. Les deux autres atouts cités ont davantage de chances d’apparaître, même si la tâche s’annonce compliquée pour Malick Fofana. Rappelons que l’ailier belge s’était gravement blessé à la cheville en octobre dernier. Il aura fallu attendre cinq mois pour le revoir en compétition, et seulement pour quelques minutes de jeu contre le Celta Vigo et Monaco.

Gêné par des douleurs, le Belge avait dû repasser par la case opération, jusqu’à son retour définitif cette semaine. Une excellente nouvelle pour Malick Fofana et son entraîneur Paulo Fonseca qui pourrait néanmoins le laisser sur le banc des remplaçants lors des coups d’envoi des trois matchs restants. La première raison est simple, avec si peu de temps de jeu au cours des derniers mois, l’ancien joueur de La Gantoise n’a pas la condition physique ni les sensations nécessaires pour débuter une rencontre.

Il existe aussi un deuxième obstacle, et non des moindres puisqu’il s’agit d’Afonso Moreira. En l’absence du titulaire, le Portugais s’est solidement installé sur le couloir gauche. Sa capacité d’élimination, son implication et ses prises d’initiative l’ont rendu indispensable aux yeux de Paulo Fonseca. « En ce moment nous sommes dépendants d'un joueur qui était en troisième division au Portugal la saison dernière », avait reconnu le technicien il y a quelques semaines. Malick Fofana devra donc se montrer patient.