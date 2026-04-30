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Le prix de Kroupi fixé, le PSG va halluciner

PSG30 avr. , 16:00
parEric Bethsy
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Révélation de la saison en Premier League, Éli Junior Kroupi risque de ne pas rester très longtemps à Bournemouth. L’attaquant français attire déjà le Paris Saint-Germain et d’autres grands d’Europe. Les Cherries, en désaccord avec leur buteur, vont tenter d’en profiter pour négocier un énorme transfert.
Il a suffi d’un simple changement d’agent pour alimenter la rumeur. En février dernier, on apprenait qu'Éli Junior Kroupi avait confié ses intérêts à Moussa Sissoko, ce même intermédiaire qui gère les carrières d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et de Désiré Doué. Ce choix ne peut que faciliter un rapprochement entre l’attaquant de Bournemouth et le Paris Saint-Germain. D’autant que l’ancien joueur du FC Lorient coche toutes les cases pour intégrer le projet francilien.

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Jeune talent prometteur et polyvalent, le Français de 19 ans a franchi un cap cette saison. On parle d’une grande révélation en Angleterre où Éli Junior Kroupi a atteint la barre des 11 buts en championnat. La statistique n’est pas anodine puisque l’international Espoirs tricolore est devenu le premier joueur âgé de moins de 20 ans à marquer au moins 10 buts dès sa première saison en Premier League depuis Robbie Keane en 1999-2000. Éli Junior Kroupi a ainsi tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, mais pas seulement.
D’après The Sun, Manchester City, Chelsea et Liverpool sont également sur le coup. Et des clubs français seraient déjà en contact avec son agent Moussa Sissoko. Le média britannique ne donne pas l’identité de ces pensionnaires de Ligue 1, mais on peut facilement imaginer que le Paris Saint-Germain en fait partie. C’est évidemment une bonne nouvelle pour le Franco-Ivoirien, prêt à rejoindre une équipe plus ambitieuse, et pour ses dirigeants qui n’ont pas réussi à prolonger son contrat. L’objectif sera donc de le transférer cet été, à quatre ans de la fin de son bail, sachant que Bournemouth attend près de 92 millions d’euros !
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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