ICONSPORT_272823_0008
Mahmoud Jaber

L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël

ASSE12 oct. , 9:50
parCorentin Facy
0
Convoqué avec l’Israël pour les matchs face au Danemark et l’Italie, Mahmoud Jaber est déjà de retour à l’ASSE. Tuile pour les Verts, le milieu de terrain de 26 ans s’est blessé.
Homme de base d’Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne depuis le début de la saison, Mahmoud Jaber est aussi un élément important de la sélection israélienne. Mais vendredi face au Danemark, le milieu de terrain de l’ASSE n’était pas sur le terrain à la surprise générale. Et pour cause, l’ancien joueur du Maccabi Haifa s’est blessé, comme le révèle le média Maariv. Le joueur est en réalité arrivé blessé au rassemblement de sa sélection et a été autorisé à repartir après avoir passé une IRM.
Une énorme tuile pour l’ASSE et pour Eirik Horneland, lequel ne sait pas encore s’il pourra compter sur son cadre lors du match face au Mans ce samedi. « Il semble y avoir peu d’espoir » croit savoir de son côté le média spécialisé Peuple Vert. Reste maintenant à connaître la nature exacte de la blessure de Mahmoud Jaber ainsi que sa durée d’indisponibilité. Mais alors que Saint-Etienne est déjà un peu court dans ce secteur de jeu, la blessure de Mahmoud Jaber tombe au plus mauvais moment.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269259_0026
FC Nantes

Une pépite française booste l’attaque de Nantes

ICONSPORT_272416_0144
OM

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre

Fil Info

10:30
Une pépite française booste l’attaque de Nantes
10:10
OM : Paixao est en mission, le PSG tremble
9:30
Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé
9:00
Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre
8:40
OL : Deux cadors répondent à l'appel de Fofana
8:20
L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2
8:00
PSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprend
7:00
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

l psg1970 détiens tous les record de la L1 tremble paixo !! mdr

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

14 ans san svictoire contre le psg !! record que l om fera jamais , on vous a botté les fesse 14 ans au velodrome ahahahhha la honte !!! LDC2025 , coupe des coupe 1996 !! 2 fois plus de coupe d europe que lom ahahahh

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

mo

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

il est peut être temps pour le real de vendre Vinicius en AS et renouveler son équipe en trouvant les nouveaux kroos et modric

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

vu comment il est discret depuis un long moment, ça n'etonnera personne qu'il s'en aille en italie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading