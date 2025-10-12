L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël

Convoqué avec l’Israël pour les matchs face au Danemark et l’Italie, Mahmoud Jaber est déjà de retour à l’ASSE. Tuile pour les Verts, le milieu de terrain de 26 ans s’est blessé.

Homme de base d’Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne depuis le début de la saison, Mahmoud Jaber est aussi un élément important de la sélection israélienne. Mais vendredi face au Danemark, le milieu de terrain de l’ASSE n’était pas sur le terrain à la surprise générale. Et pour cause, l’ancien joueur du Maccabi Haifa s’est blessé, comme le révèle le média Maariv. Le joueur est en réalité arrivé blessé au rassemblement de sa sélection et a été autorisé à repartir après avoir passé une IRM.

Une énorme tuile pour l’ASSE et pour Eirik Horneland, lequel ne sait pas encore s’il pourra compter sur son cadre lors du match face au Mans ce samedi. « Il semble y avoir peu d’espoir » croit savoir de son côté le média spécialisé Peuple Vert. Reste maintenant à connaître la nature exacte de la blessure de Mahmoud Jaber ainsi que sa durée d’indisponibilité. Mais alors que Saint-Etienne est déjà un peu court dans ce secteur de jeu, la blessure de Mahmoud Jaber tombe au plus mauvais moment.