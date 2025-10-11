ICONSPORT_270170_0132
Enzo Bardeli

L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver

ASSE11 oct. , 19:00
parCorentin Facy
0
Dans le viseur de l’ASSE cet hiver, Enzo Bardeli a réussi son début de saison avec Dunkerque en inscrivant 4 buts et en délivrant 3 passes décisives. A 24 ans, le milieu de terrain est toujours ciblé par les Verts.
A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le potentiel départ de Pierre Ekwah cet été, l’AS Saint-Etienne avait identifié Enzo Bardeli comme l’une de ses priorités. Le milieu de terrain de Dunkerque a fait l’objet d’un réel intérêt de la part des Verts, mais l’opération ne s’est finalement pas conclue. Ce n’est peut-être que partie remise car après l’excellent début de saison du joueur (4 buts, 3 passes décisives), l’ASSE n’a pas définitivement tourné la page. A en croire les informations du site En Vert et contre Tous, Enzo Bardeli est toujours dans le viseur de Saint-Etienne.
Un recrutement dès le mois de janvier n’est pas à exclure car selon nos confrères, un renfort dans ce secteur de jeu est ardemment souhaité par Eirik Horneland au mercato hivernal. « Le dossier Pierre Ekwah ne se débloquant pas, le recrutement d'un élément supplémentaire au milieu apparaît comme indispensable » juge le média spécialisé. Reste que du côté de Dunkerque, on ne souhaite évidemment pas se séparer d’un joueur indispensable aux yeux de son entraîneur Albert Sanchez.
E. Bardeli

E. Bardeli

FranceFrance Âge 24 Milieu

Ligue 2

Matchs8
Buts4
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L’ASSE souhaite de son côté profiter de la situation contractuelle d’Enzo Bardeli pour rafler la mise. Le joueur de 24 ans sera libre comme l’air en juin 2026. Pour les dirigeants stéphanois, la question est maintenant de savoir s’il est préférable de foncer sur Bardeli dès janvier, quitte à payer une indemnité de transfert, pour rafler la mise et devancer la concurrence. Ou s’il est plus intéressant pour l’état-major stéphanois d’attendre quelques mois de plus pour récupérer le milieu de Dunkerque en tant que joueur libre, au risque de voir la concurrence doubler les Verts. Le dossier, ouvert l’été dernier par les dirigeants de l’ASSE, est en tout cas toujours sur le haut de la pile des dirigeants foréziens. 
0
Derniers commentaires

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

raison aussi pour fofana, quand j'annonçais apres 10min de jeu pour son 1er match contre Bergerac, qu'il serait vite indispensable. Ce qui fqit la difference ? ma lucudité

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

comme j'avais raison lorsque j'ai défendu Tolisso la 1ere saiso, ou que je disais que Niakhate etait un top joueur l'année passée, ou que avant qu'il signe a l'OL ja'annonçais que Mikau serait vendu 15M de plus dans un an

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

et oui, la suite nous a donnné raison, il est devenu international et a été vendu 20M un an plus tard. Ce n'est pas l'avis, de carrager, pote, du gardien remplaçant qui va nous faire changer d'avis

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Tout le monde adore ce club xDDD

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Thauvin a su revenir, fekir toujours porté disparu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

