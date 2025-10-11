L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver

Dans le viseur de l’ASSE cet hiver, Enzo Bardeli a réussi son début de saison avec Dunkerque en inscrivant 4 buts et en délivrant 3 passes décisives. A 24 ans, le milieu de terrain est toujours ciblé par les Verts.

A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le potentiel départ de Pierre Ekwah cet été, l’AS Saint-Etienne avait identifié Enzo Bardeli comme l’une de ses priorités. Le milieu de terrain de Dunkerque a fait l’objet d’un réel intérêt de la part des Verts, mais l’opération ne s’est finalement pas conclue. Ce n’est peut-être que partie remise car après l’excellent début de saison du joueur (4 buts, 3 passes décisives), l’ASSE n’a pas définitivement tourné la page. A en croire les informations du site En Vert et contre Tous, Enzo Bardeli est toujours dans le viseur de Saint-Etienne.

Un recrutement dès le mois de janvier n’est pas à exclure car selon nos confrères, un renfort dans ce secteur de jeu est ardemment souhaité par Eirik Horneland au mercato hivernal. « Le dossier Pierre Ekwah ne se débloquant pas, le recrutement d'un élément supplémentaire au milieu apparaît comme indispensable » juge le média spécialisé. Reste que du côté de Dunkerque, on ne souhaite évidemment pas se séparer d’un joueur indispensable aux yeux de son entraîneur Albert Sanchez.

E. Bardeli France • Âge 24 • Milieu Ligue 2 Matchs 8 Buts 4 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L’ASSE souhaite de son côté profiter de la situation contractuelle d’Enzo Bardeli pour rafler la mise. Le joueur de 24 ans sera libre comme l’air en juin 2026. Pour les dirigeants stéphanois, la question est maintenant de savoir s’il est préférable de foncer sur Bardeli dès janvier, quitte à payer une indemnité de transfert, pour rafler la mise et devancer la concurrence. Ou s’il est plus intéressant pour l’état-major stéphanois d’attendre quelques mois de plus pour récupérer le milieu de Dunkerque en tant que joueur libre, au risque de voir la concurrence doubler les Verts. Le dossier, ouvert l’été dernier par les dirigeants de l’ASSE, est en tout cas toujours sur le haut de la pile des dirigeants foréziens.