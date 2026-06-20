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Stassin claque la porte, l’ASSE va vite se consoler

ASSE20 juin , 20:30
parEric Bethsy
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Stoppée en barrages d’accession à la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ne pourra pas conserver ses meilleurs joueurs. Parmi eux, l’attaquant belge Lucas Stassin ne manque pas de sollicitations et laisse entrevoir une grosse vente pour le club stéphanois.
Cette fois, l’AS Saint-Etienne se retrouve à court d’arguments. Les Verts auront du mal à retenir leurs meilleurs joueurs bloqués l’été dernier. On pense bien sûr au Géorgien Zuriko Davitashvili et à Lucas Stassin qui doit encore regretter son départ avorté. Difficile pour l’international belge (1 sélection) de ne pas lier sa non-convocation pour la Coupe du monde 2026 à sa saison passée en Ligue 2. Autant dire que l’ancien joueur de Westerlo ne s’imagine pas perdre davantage de temps dans sa carrière.

Stassin devrait rapporter gros

Ses dirigeants l’ont bien compris et ne chercheront plus à empêcher son transfert chez l’un de ses nombreux prétendants. Cette semaine, le quotidien régional Le Progrès annonçait le retour de Brentford sur la piste Lucas Stassin. On apprend aussi via la presse belge que le Stéphanois intéresse Braga et surtout le FC Porto qui a déjà entamé des discussions. Mais ce n’est pas tout. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 a un nouvel admirateur en Angleterre puisque Jeune Footeux révèle une démarche lancée par Ipswich Town.
Le promu anglais, qui s’apprête à confier le poste de manager à l’entraîneur de Strasbourg Gary O’Neil, a pris des renseignements sur la situation de Lucas Stassin. Aucun des clubs cités n’est parvenu à un accord, que ce soit avec l’entourage du joueur ou l’AS Saint-Etienne. Il est pour le moment difficile de prédire lequel d’entre eux placera l’accélération décisive. Mais une chose est sûre, c’est que la direction stéphanoise peut envisager une grosse vente synonyme de plus-value pour l’avant-centre acheté 10 millions d’euros en août 2024, et dont la valeur estimée par Transfermarkt atteint les 15 millions d'euros.
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