Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ligue des Champions26 févr. , 9:40
parCorentin Facy
Très fier du visage affiché par son équipe lors de ce barrage aller-retour de Ligue des Champions face au PSG, l’entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli ne digère pas néanmoins l’arbitrage dont son équipe a été victime.
Battu 2-3 au match aller en Principauté, Monaco a frôlé l’exploit mercredi soir au Parc des Princes en barrage retour de la Ligue des Champions. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont longtemps fait douter ceux de Luis Enrique au point de mener 0-1 à la mi-temps. L’exclusion du jeune Mamadou Coulibaly a néanmoins annihilé les espoirs monégasques en début de seconde période, le PSG en ayant profité pour ensuite inscrire deux buts en moins de dix minutes.
Le but de Teze en fin de match pour arracher le 2-2 est anecdotique et en conférence de presse, Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa frustration après cette élimination de justesse en play-off de Ligue des Champions. Pour l’entraîneur belge, les deux cartons jaunes distribués à l’encontre de Coulibaly en l’espace de seulement cinq minutes sont très sévères.
« Pour moi, ce carton rouge n'est pas mérité. C'est un peu sévère. Surtout que l'enchaînement des deux cartons se fait dans un laps de temps de cinq minutes. C'est un jeune joueur. Pas de problème s'il le donne. Mais alors il doit le donner 10 minutes plus tard à Hernandez qui est en face du quatrième arbitre avec une jambe tendue sur Vanderson » a d’abord analysé l’ex-entraîneur de l’Union Saint-Gilloise avant de poursuivre.

La grosse frustration de Sébastien Pocognoli

« À ce moment-là, il y a une psychologie envers Hernandez et on lui dit 'calm down’ alors que c'est un joueur qui a une Coupe du monde. Mais à un jeune joueur, on ne le fait pas. Donc il y a deux poids, deux mesures. Ça se passe trop souvent avec Monaco cette année, malheureusement » s’est agacé l’entraîneur monégasque, fier de ses joueurs mais convaincu que le résultat final de ce play-off aurait été différent avec un arbitrage plus tolérant envers les joueurs de la Principauté.

Malgré l’élimination, Monaco va néanmoins pouvoir s’appuyer sur ces deux excellentes confrontations face au PSG pour espérer une fin de saison en boulet de canon en Ligue 1. Avec l’espoir d’intégrer le top 4 pour vivre de nouveau de belles soirées de Ligue des Champions en 2026-2027.
