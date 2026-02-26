A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?

Le LOSC se rend à Belgrade pour y défier l'Etoile Rouge avec l'ambition d'aller chercher la qualification après la défaite 1-0 du match aller.

Surpris à l’aller avec une défaite 0-1 à domicile, le LOSC n’a plus le choix. Pour continuer l’aventure en Coupe d’Europe, les Nordistes vont devoir inverser la tendance sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade, là où ils s’étaient inclinés 1-0 en première partie de saison.

Le match retour aura donc lieu ce jeudi 26 février, avec un coup d’envoi qui sera donné à 18h45. Un horaire anticipé qui ne doit pas vous surprendre. Le match sera retransmis en France sur la chaine Canal+ Foot, du groupe Canal+.

Dans un stade qui s’annonce chaud, les joueurs de Bruno Genesio vont tenter d’aller chercher une qualification qui sauverait la mauvaise période actuelle des Dogues. L’entraîneur lillois devrait aligner une équipe offensive, avec Olivier Giroud en pointe et Haraldsson, Correia et Fernandez-Pardo en soutien du champion du monde français.

A Belgrade, le principal absent du groupe se nomme Nemanja Radonjic, qui n’a pas été retenu en raison de problème disciplinaires.