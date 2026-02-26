ICONSPORT_249211_0044

Exfiltré de l'OL, le poulain de Textor est en paix

OL26 févr. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Avant d'être mis en retrait de l'Olympique Lyonnais, John Textor a amené le gardien américain Matt Turner dans le Rhône. Un transfert impossible à assumer financièrement pour les Gones qui l'ont prêté en MLS. Turner l'a bien pris malgré tout.
Dans un été aussi fou qu'angoissant pour l'Olympique Lyonnais, un joueur aura disparu des radars en quelques jours seulement. Il s'agit de Matt Turner, acheté par John Textor à Nottingham Forest dès le début du mercato. L'homme d'affaires américain avait lâché 8 millions d'euros pour son compatriote. Une somme énorme pour un gardien de 31 ans au niveau moyen, surtout dans un contexte très difficile. Très endetté, l'OL était provisoirement envoyé en Ligue 2 par la DNCG. Turner était de trop dans un effectif astreint à une cure d'austérité.

Turner s'est sacrifié de bon cœur

Le portier international a du être cédé dans l'urgence. Il a trouvé preneur en MLS, rejoignant le New England Revolution. Quelques semaines plus tard, Lyon mettait la main sur le Slovaque Dominik Greif à Majorque et débutait une saison exceptionnelle. La tournure des évènements peut logiquement frustrer Matt Turner. Pourtant, c'est tout le contraire comme l'intéressé l'a confié au podcast Unflitered Soccer.
« Quand il est apparu que mon transfert risquait de les faire dépasser le seuil financier autorisé, il a fallu trouver une solution. Parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Si vous êtes la personne qui place ce club dans une telle situation, quoi qu'il arrive, même si vous jouiez de façon exceptionnelle chaque semaine, comme s'ils étaient en Ligue 2, que vous enchaîniez les matchs sans encaisser de but et que vous les rameniez en Ligue 1, vous ne pourriez jamais rattraper ça, je pense. [...] La dernière chose que j'ai voulu faire, c'était de mettre un club dans une situation financière difficile, vous savez », a t-il avoué.

Lire aussi

OL : Kluivert est fier d’avoir recalé LensOL : Kluivert est fier d’avoir recalé Lens
OL : Matthieu Louis-Jean tente un gros coup avec une référence en EuropeOL : Matthieu Louis-Jean tente un gros coup avec une référence en Europe
Matt Turner était pourtant impatient de venir à Lyon. La réputation flatteuse de la ville rhodanienne et la possibilité de retrouver ses amis Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles l'ont attiré à l'OL. Ce n'est que partie remise puisqu'il reste sous contrat avec les Gones et reviendra en France l'été prochain. A voir s'il aura sa chance dans la hiérarchie des gardiens de but lyonnais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360286_0277
Ligue des Champions

LdC : A quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage des 8e de finale

Orange Vélodrome ICONSPORT_339026_0543
Ligue 1

OM-OL : Une décision radicale tombe

ICONSPORT_360351_0230
Ligue des Champions

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Fil Info

26 févr. , 10:20
LdC : A quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage des 8e de finale
26 févr. , 10:18
OM-OL : Une décision radicale tombe
26 févr. , 9:40
Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe
26 févr. , 9:20
OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout
26 févr. , 9:00
PSG : Mbappé pousse Doué au Real Madrid
26 févr. , 8:40
OL : Il rêve de l'Angleterre mais jure fidélité à Lyon
26 févr. , 8:20
Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé
26 févr. , 8:00
Les trois gros problèmes du PSG

Derniers commentaires

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Incroyable de montrer l image, ou Coulibaly percute Hakimi sans toucher le ballon et derrière d avoir le toupet de dire qu il n y pas faute, sans compter que le joueur ne prend pas rouge mais un deuxieme jaune, donc si il est trop stupide, le PSG n y peut rien

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Quel naufrage.

Les trois gros problèmes du PSG

Ben oui, on sait quand le PSG gagne, c est les autres equipes qui sont nulles ...^^ LDC tellement au rabais que ton equipe est la première equipe Française a ne pas sortir des matchs de poule !!!

Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé

Tout dépendra du classement final de toute façon. T'attire pas aussi facilement un joueur en fonction de si tu as la C1 ou non. Pour l'instant du prochain mercato je m'en contrefout. Je me doute que ca bosse déjà dessus, mais je m'en tape.

Les trois gros problèmes du PSG

surtout que comme l annee derniere, aucune grosse equipe ne fonctionne cette année..... y a aucun monstre, aucune machine. certainement Arsenal, comme l annee derniere, mais si l infirmerie se remplit, c est fini aussi. comme l annee derniere.... Pas de grand Barca, Real, City Bayern pas mal, mais loin de ses standards. bref. encore une au rabais. Le PSG atoutes ses chances

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading