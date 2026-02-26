Exfiltré de l'OL, le poulain de Textor est en paix

Avant d'être mis en retrait de l'Olympique Lyonnais, John Textor a amené le gardien américain Matt Turner dans le Rhône. Un transfert impossible à assumer financièrement pour les Gones qui l'ont prêté en MLS. Turner l'a bien pris malgré tout.

Dans un été aussi fou qu'angoissant pour l' Olympique Lyonnais , un joueur aura disparu des radars en quelques jours seulement. Il s'agit de Matt Turner, acheté par John Textor à Nottingham Forest dès le début du mercato . L'homme d'affaires américain avait lâché 8 millions d'euros pour son compatriote. Une somme énorme pour un gardien de 31 ans au niveau moyen, surtout dans un contexte très difficile. Très endetté, l'OL était provisoirement envoyé en Ligue 2 par la DNCG. Turner était de trop dans un effectif astreint à une cure d'austérité.

Turner s'est sacrifié de bon cœur

Le portier international a du être cédé dans l'urgence. Il a trouvé preneur en MLS, rejoignant le New England Revolution. Quelques semaines plus tard, Lyon mettait la main sur le Slovaque Dominik Greif à Majorque et débutait une saison exceptionnelle. La tournure des évènements peut logiquement frustrer Matt Turner. Pourtant, c'est tout le contraire comme l'intéressé l'a confié au podcast Unflitered Soccer.

« Quand il est apparu que mon transfert risquait de les faire dépasser le seuil financier autorisé, il a fallu trouver une solution. Parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Si vous êtes la personne qui place ce club dans une telle situation, quoi qu'il arrive, même si vous jouiez de façon exceptionnelle chaque semaine, comme s'ils étaient en Ligue 2, que vous enchaîniez les matchs sans encaisser de but et que vous les rameniez en Ligue 1, vous ne pourriez jamais rattraper ça, je pense. [...] La dernière chose que j'ai voulu faire, c'était de mettre un club dans une situation financière difficile, vous savez », a t-il avoué.

Matt Turner était pourtant impatient de venir à Lyon. La réputation flatteuse de la ville rhodanienne et la possibilité de retrouver ses amis Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles l'ont attiré à l'OL. Ce n'est que partie remise puisqu'il reste sous contrat avec les Gones et reviendra en France l'été prochain. A voir s'il aura sa chance dans la hiérarchie des gardiens de but lyonnais.