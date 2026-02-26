Orange Vélodrome ICONSPORT_339026_0543

OM-OL : Une décision radicale tombe

Ligue 126 févr. , 10:18
parGuillaume Conte
0
C'est le gouvernement qui l'a décidé, les supporters de l'OL ne pourront pas se rendre au Vélodrome ce dimanche pour le choc face à l'OM.
Les pouvoirs publics ne se prennent désormais plus la tête, pour tous les matchs chauds du championnat de France, les supporters adverses ne sont plus les bienvenus. En raison de trop nombreux problèmes et de forces de l’ordre souvent mobilisées ailleurs, les matchs entre l’OL, l’OM et le PSG se déroulent souvent dans des stades uniquement acquis à la cause de l’équipe hôte.
Ce sera le cas ce dimanche puisque le Ministère de l’Intérieur a pris les devants de la Préfecture en interdisant le déplacement des supporters lyonnais au Vélodrome pour le choc de Ligue 1. Laurent Nuñez a pris la décision de confirmer cette tendance forte, et cette information a été publiée au journal officiel à l’approche de la rencontre.
Une présence limitée était tolérée jusqu’à il y a quelques années, mais les événements de 2023 avec notamment l’attaque du bus de l’OL par des « supporters » marseillais ont mis fin à ces déplacements. Lyon sera donc sans ses supporters pour le match de dimanche au Vélodrome, décisif dans la lutte pour le podium alors que les deux équipes ont été défaites la semaine dernière.

Ligue 1

01 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Olympique Lyonnais
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360286_0277
Ligue des Champions

LdC : A quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage des 8e de finale

ICONSPORT_249211_0044
OL

Exfiltré de l'OL, le poulain de Textor est en paix

ICONSPORT_360351_0230
Ligue des Champions

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Fil Info

26 févr. , 10:20
LdC : A quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage des 8e de finale
26 févr. , 10:00
Exfiltré de l'OL, le poulain de Textor est en paix
26 févr. , 9:40
Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe
26 févr. , 9:20
OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout
26 févr. , 9:00
PSG : Mbappé pousse Doué au Real Madrid
26 févr. , 8:40
OL : Il rêve de l'Angleterre mais jure fidélité à Lyon
26 févr. , 8:20
Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé
26 févr. , 8:00
Les trois gros problèmes du PSG

Derniers commentaires

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Incroyable de montrer l image, ou Coulibaly percute Hakimi sans toucher le ballon et derrière d avoir le toupet de dire qu il n y pas faute, sans compter que le joueur ne prend pas rouge mais un deuxieme jaune, donc si il est trop stupide, le PSG n y peut rien

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Quel naufrage.

Les trois gros problèmes du PSG

Ben oui, on sait quand le PSG gagne, c est les autres equipes qui sont nulles ...^^ LDC tellement au rabais que ton equipe est la première equipe Française a ne pas sortir des matchs de poule !!!

Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé

Tout dépendra du classement final de toute façon. T'attire pas aussi facilement un joueur en fonction de si tu as la C1 ou non. Pour l'instant du prochain mercato je m'en contrefout. Je me doute que ca bosse déjà dessus, mais je m'en tape.

Les trois gros problèmes du PSG

surtout que comme l annee derniere, aucune grosse equipe ne fonctionne cette année..... y a aucun monstre, aucune machine. certainement Arsenal, comme l annee derniere, mais si l infirmerie se remplit, c est fini aussi. comme l annee derniere.... Pas de grand Barca, Real, City Bayern pas mal, mais loin de ses standards. bref. encore une au rabais. Le PSG atoutes ses chances

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading