OM-OL : Une décision radicale tombe

C'est le gouvernement qui l'a décidé, les supporters de l'OL ne pourront pas se rendre au Vélodrome ce dimanche pour le choc face à l'OM.

Les pouvoirs publics ne se prennent désormais plus la tête, pour tous les matchs chauds du championnat de France, les supporters adverses ne sont plus les bienvenus. En raison de trop nombreux problèmes et de forces de l’ordre souvent mobilisées ailleurs, les matchs entre l’OL, l’OM et le PSG se déroulent souvent dans des stades uniquement acquis à la cause de l’équipe hôte.

Ce sera le cas ce dimanche puisque le Ministère de l’Intérieur a pris les devants de la Préfecture en interdisant le déplacement des supporters lyonnais au Vélodrome pour le choc de Ligue 1 . Laurent Nuñez a pris la décision de confirmer cette tendance forte, et cette information a été publiée au journal officiel à l’approche de la rencontre.

Une présence limitée était tolérée jusqu’à il y a quelques années, mais les événements de 2023 avec notamment l’attaque du bus de l’OL par des « supporters » marseillais ont mis fin à ces déplacements. Lyon sera donc sans ses supporters pour le match de dimanche au Vélodrome, décisif dans la lutte pour le podium alors que les deux équipes ont été défaites la semaine dernière.