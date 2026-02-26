Abdoulaye Kanté ICONSPORT_356158_0054

Ekwah enfin remplacé, l'ASSE a trouvé la perle rare

ASSE26 févr. , 10:40
parCorentin Facy
0
Prêté par Middlesbrough, Abdoulaye Kanté fait du bien à l’ASSE. Le club stéphanois a enfin compensé le départ de Pierre Ekwah avec un milieu de terrain qui apporte une vrai plus-value à l’équipe.
A la recherche d’un milieu de terrain lors du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne a mis du temps avant de trouver chaussure à son pied. Dans les derniers jours du mois de janvier, Abdoulaye Kanté s’est finalement engagé en faveur des Verts, pour un prêt de six mois avec option d’achat en provenance de Middlesbrough. Remplaçant contre Montpellier pour la grande première de Philippe Montanier, le joueur ivoirien de 20 ans a ensuite démarré les matchs contre Guingamp et Laval, remportés à chaque fois 2-1 par l’ASSE.

Abdoulaye Kanté, le nouveau taulier de l'ASSE

Et la présence d’Abdoulaye Kanté dans l’entrejeu stéphanois fait le plus grand bien aux Verts, qui ont enfin trouvé le joueur idéal pour compenser la perte de Pierre Ekwah, qui n’a pas joué lors de la première partie de saison et qui a signé à Watford cet hiver. De quoi réjouir nos confrères de Peuple Vert. « Face à Laval, Kanté a signé un match plein, dans tous les compartiments du jeu. Ses statistiques défensives sont révélatrices. Il totalise 13 récupérations, 7 aides défensives, 4 tacles tentés dont 3 réussis et 3 interceptions. Il dispute 12 duels et en remporte 7, dont 5 sur 9 au sol. Là où ce fut plus compliqué, c’est peut-être dans les airs, où il ne gagne qu’un duel sur trois » détaillent nos confrères.
Ceux-ci ajoutent que même si Abdoulaye Kanté ne gagne pas tous ses duels, son volume est impressionnant et son nombre d’interventions est très élevée. De quoi soulager la défense stéphanoise, laquelle paraît bien plus solide depuis que Kanté est installé au milieu de terrain. Avec l’ancien de Middlesbrough mais aussi Le Cardinal en défense, l’ASSE s’est offert deux renforts précieux aux yeux de Philippe Montanier pour jouer la montée directe en Ligue 1. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si avec la fin du mercato et la nomination de son nouvel entraîneur, Saint-Etienne vient d’enchaîner trois victoires. Suffisant pour remettre les Verts à la deuxième place de la Ligue 2.

Lire aussi

ASSE : Deux coups durs, tout allait trop bienASSE : Deux coups durs, tout allait trop bien
0
Articles Recommandés
Malang Sarr ICONSPORT_339202_0256
Lens

Lens riposte face à la menace OM au mercato

Endrick ICONSPORT_360172_0145
OL

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

ICONSPORT_265886_0017
Mercato

L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain

ICONSPORT_360393_0176 (1)
PSG

PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert

Fil Info

26 févr. , 13:00
Lens riposte face à la menace OM au mercato
26 févr. , 12:40
OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche
26 févr. , 12:20
L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain
26 févr. , 12:00
PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert
26 févr. , 11:40
Xavi dit non, le Maroc tient le successeur de Regragui
26 févr. , 11:20
Neymar, la terrible nouvelle
26 févr. , 11:08
A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?
26 févr. , 11:00
OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle

Derniers commentaires

OM-OL : Une décision radicale tombe

Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !

A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?

J'ai tellement pas envie de les croiser en 8eme. ça pue l'embrouille ce match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading