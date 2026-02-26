Ekwah enfin remplacé, l'ASSE a trouvé la perle rare

Prêté par Middlesbrough, Abdoulaye Kanté fait du bien à l’ASSE. Le club stéphanois a enfin compensé le départ de Pierre Ekwah avec un milieu de terrain qui apporte une vrai plus-value à l’équipe.

A la recherche d’un milieu de terrain lors du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne a mis du temps avant de trouver chaussure à son pied. Dans les derniers jours du mois de janvier, Abdoulaye Kanté s’est finalement engagé en faveur des Verts , pour un prêt de six mois avec option d’achat en provenance de Middlesbrough. Remplaçant contre Montpellier pour la grande première de Philippe Montanier, le joueur ivoirien de 20 ans a ensuite démarré les matchs contre Guingamp et Laval, remportés à chaque fois 2-1 par l’ASSE.

Abdoulaye Kanté, le nouveau taulier de l'ASSE

Et la présence d’Abdoulaye Kanté dans l’entrejeu stéphanois fait le plus grand bien aux Verts, qui ont enfin trouvé le joueur idéal pour compenser la perte de Pierre Ekwah, qui n’a pas joué lors de la première partie de saison et qui a signé à Watford cet hiver. De quoi réjouir nos confrères de Peuple Vert. « Face à Laval, Kanté a signé un match plein, dans tous les compartiments du jeu. Ses statistiques défensives sont révélatrices. Il totalise 13 récupérations, 7 aides défensives, 4 tacles tentés dont 3 réussis et 3 interceptions. Il dispute 12 duels et en remporte 7, dont 5 sur 9 au sol. Là où ce fut plus compliqué, c’est peut-être dans les airs, où il ne gagne qu’un duel sur trois » détaillent nos confrères.