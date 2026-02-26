LdC : A quelle heure et sur quelle chaine suivre le tirage des 8e de finale

Il reste 16 clubs encore en course en Ligue des Champions cette saison, et le sort qui leur est réservé pour la suite de la compétition va être dévoilé.

Le PSG est le dernier club français rescapé en Ligue des Champions après les éliminations de l’OM en poules, et de Monaco ce mercredi face à ces mêmes Parisiens. Il porte sur ses épaules une nouvelle fois beaucoup d’espoir du football français d’aller chercher des points précieux. Pour les supporters parisiens, le plus difficile commence avec forcément un gros choc à venir en 1/8e de finale. Ce sera contre le FC Barcelone ou Chelsea.

Un tirage total ce vendredi

Le tirage au sort permettra d’en savoir plus, avec notamment le sort qui sera réservé aux joueurs de Luis Enrique en cas de qualification pour les quarts de finale, et même les demi-finales.

Le tirage au sort se déroulera ce vendredi 27 février. Il aura lieu à partir de 12h dans la traditionnelle antre de l’UEFA à Nyon, en Suisse. Le PSG ne sera pas tête de série, privilège réservé à ceux qui ont terminé aux huit premières places de la phase de poule. Le tableau final sera dévoilé, avec donc les possibles confrontations en quarts de finale et en demi-finale, voire en finale bien sûr.

Les affiches possibles en huitième de finale :

PSG ou Newcastle contre Barcelone ou Chelsea

Liverpool ou Tottenham contre Galatasaray ou Atlético de Madrid

Sporting Portugal ou Manchester City contre Real Madrid ou Bodo Glimt

Arsenal ou Bayern Munich contre Bayer Leverkusen ou Atalanta Bergame

Les dates des huitièmes de finale sont les suivantes : 10-11 mars pour l’aller, et 17-18 mars pour le retour.

Pour mémoire, la finale aura lieu le 30 mai à Budapest.