OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle

OM26 févr. , 11:00
parCorentin Facy
Habib Beye a signé à l’OM il y a une semaine, mais l’ex-entraîneur du Stade Rennais attend toujours que ses trois adjoints soient libérés par le club breton. Cela devrait être fait avant le choc face à l’OL dimanche.
Il y a tout juste une semaine, Habib Beye s’engageait officiellement en faveur de l’Olympique de Marseille. Le technicien de 48 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2027 avec son club de coeur et a dirigé l’équipe pour le déplacement à Brest vendredi soir. Une première délicate pour Beye avec une défaite 2-0 en Bretagne dans un contexte assez particulier. L’ancien coach du Stade Rennais n’avait dirigé qu’un seul entraînement… et sans ses trois adjoints, retenus par le club breton.

Rennes va débloquer les adjoints de Beye

En cause, leur notification de licenciement a tardé à être délivrée par Rennes, qui a jusqu’au 12 mars pour le faire. Le club breton aurait pu faire traîner les choses au maximum mais ce ne sera finalement pas le cas selon les information de La Provence. Effectivement, le quotidien régional nous apprend que la situation est proche d’être réglée et que les adjoints d’Habib Beye vont pouvoir prendre leurs nouvelles fonctions dans les heures à venir. Pour rappel, le groupe olympien est actuellement en stage à Marbella et doit rentrer ce vendredi, deux jours avant la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1.
Selon « les plus optimistes », Habib Beye pourra compter sur trois adjoints Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza à l’occasion de ce bouillant Olympico que tout Marseille attend. Pour rappel, c’est Jacques Abardonado, qui avait assuré l’intérim entre le départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée d’Habib Beye. Ce dernier fait en attendant office d’adjoint principal pour l’entraîneur sénégalais. Et malgré l’arrivée du staff d’Habib Beye, Abardonado conservera -sauf surprise- une place importante dans le staff de l’OM jusqu’à la fin de la saison.

