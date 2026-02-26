Neymar, la terrible nouvelle

Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...
Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!
Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP
Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !
J'ai tellement pas envie de les croiser en 8eme. ça pue l'embrouille ce match.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
