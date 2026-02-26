ICONSPORT_343794_0070

Neymar, la terrible nouvelle

Foot Mondial26 févr. , 11:20
parGuillaume Conte
0
Carlo Ancelotti est bien parti pour se priver de Neymar pour les prochains matchs de la Seleçao. Un gros coup dur pour la star du Brésil, qui va devoir ramer pour disputer la Coupe du monde.
La Coupe du monde s’éloigne pour Neymar, qui n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau malgré sa prolongation de contrat avec Santos pour s’assurer un temps de jeu conséquent. Le joueur brésilien a mis la pression sur Carlo Ancelotti en annonçant qu’il pourrait prendre sa retraite en fin de saison, et que la Coupe du monde à venir serait certainement la dernière de sa carrière. Encore faut-il qu’il la dispute.

Ancelotti en demande plus à Neymar

Opéré du genou cet hiver, Neymar a retrouvé une place de titulaire dans le club de Sao Paulo mais cela s’est concrétisé immédiatement par une élimination en quart de finale du championnat local. En attendant la reprise du championnat du Brésil, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG ne convainc pas Carlo Ancelotti. Selon ESPN Brasil, il ne sera pas appelé le mois prochain pour mes matchs amicaux de la Seleçao, les derniers avant la préparation pour la Coupe du monde.
Il s’agit en plus de deux matchs de prestige, contre la Croatie et la France, pour des affiches qui ont forcément un air particulier étant donnés les confrontations de plus en plus régulières entre ces deux pays. Mais pour Carlo Ancelotti, aussi prestigieux que soit le nom de Neymar, il va falloir que ce dernier hausse son niveau de jeu physique pour espérer accrocher le wagon de la Seleçao. Au pays, on semble en tout cas se faire de plus en plus à l’idée que Neymar pourrait bien manquer la Coupe du monde.
C’est donc au tour de Carlo Ancelotti de mettre la pression sur Neymar, invité à tout donner pour retrouver un niveau suffisant pour disputer la Coupe du monde. Sans quoi, ce sera un Mondial devant la télévision pour l’ancien numéro 10 du PSG.
0
Articles Recommandés
Malang Sarr ICONSPORT_339202_0256
Lens

Lens riposte face à la menace OM au mercato

Endrick ICONSPORT_360172_0145
OL

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

ICONSPORT_265886_0017
Mercato

L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain

ICONSPORT_360393_0176 (1)
PSG

PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert

Fil Info

26 févr. , 13:00
Lens riposte face à la menace OM au mercato
26 févr. , 12:40
OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche
26 févr. , 12:20
L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain
26 févr. , 12:00
PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert
26 févr. , 11:40
Xavi dit non, le Maroc tient le successeur de Regragui
26 févr. , 11:08
A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?
26 févr. , 11:00
OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle
26 févr. , 10:40
Ekwah enfin remplacé, l'ASSE a trouvé la perle rare

Derniers commentaires

OM-OL : Une décision radicale tombe

Tu reviens au 29 octobre 2023..... je sens bien que tu tentes d'énerver un peu plus les supporters lyonnais. Tu n’es pas du genre à appaiser les tensions. Tu me fais penser au gouvernement algérien qui ne cesse de revenir en arrière juste pour agacer les algériens...

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Je ne suis pas une sardine mais ca a TOUJOURS été OLFP!!

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Ouioui golmont tu peux parler avec ton OMFP

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Tu peux être frustré et con mais y a des limites. Tes joueurs passent leur temps à faire du karaté alors forcément qu'au bout d'un moment ça finit par se sanctionner hein et en Europe c'est pas les corrompus anti PSG (pas tous) , c'est plus équitable ça doit te faire drôle . Et puis globalement ton équipe n'a rien foutu, c'est juste une bande de casseurs regroupés dans leurs 30 mètres...tu veux espérer quoi comme ça ? Ai juste honte et cache toi avec ton seum belge !

A quelle heure et sur quelle chaine suivre Belgrade-Lille ?

J'ai tellement pas envie de les croiser en 8eme. ça pue l'embrouille ce match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading