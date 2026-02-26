Neymar, la terrible nouvelle

Carlo Ancelotti est bien parti pour se priver de Neymar pour les prochains matchs de la Seleçao. Un gros coup dur pour la star du Brésil, qui va devoir ramer pour disputer la Coupe du monde.

La Coupe du monde s’éloigne pour Neymar, qui n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau malgré sa prolongation de contrat avec Santos pour s’assurer un temps de jeu conséquent. Le joueur brésilien a mis la pression sur Carlo Ancelotti en annonçant qu’il pourrait prendre sa retraite en fin de saison, et que la Coupe du monde à venir serait certainement la dernière de sa carrière. Encore faut-il qu’il la dispute.

Ancelotti en demande plus à Neymar

Opéré du genou cet hiver, Neymar a retrouvé une place de titulaire dans le club de Sao Paulo mais cela s’est concrétisé immédiatement par une élimination en quart de finale du championnat local. En attendant la reprise du championnat du Brésil, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG ne convainc pas Carlo Ancelotti. Selon ESPN Brasil, il ne sera pas appelé le mois prochain pour mes matchs amicaux de la Seleçao, les derniers avant la préparation pour la Coupe du monde.

Il s’agit en plus de deux matchs de prestige, contre la Croatie et la France, pour des affiches qui ont forcément un air particulier étant donnés les confrontations de plus en plus régulières entre ces deux pays. Mais pour Carlo Ancelotti, aussi prestigieux que soit le nom de Neymar, il va falloir que ce dernier hausse son niveau de jeu physique pour espérer accrocher le wagon de la Seleçao. Au pays, on semble en tout cas se faire de plus en plus à l’idée que Neymar pourrait bien manquer la Coupe du monde.

C’est donc au tour de Carlo Ancelotti de mettre la pression sur Neymar, invité à tout donner pour retrouver un niveau suffisant pour disputer la Coupe du monde. Sans quoi, ce sera un Mondial devant la télévision pour l’ancien numéro 10 du PSG.