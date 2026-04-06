ASSE : Montanier se fait secouer

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda