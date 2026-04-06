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ASSE : Montanier se fait secouer

ASSE06 avr. , 9:00
parClaude Dautel
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Depuis que l'ASSE a recruté Philippe Montanier au poste d'entraîneur, les Verts ne perdent plus. Mais le nul samedi à Nancy a fait rejaillir quelques vieux souvenirs et cela n'est pas sans risque.
En égalisant en toute fin de match à Nancy, Lucas Stassin a évité des problèmes à son équipe qui s'apprêtait à connaitre sa première défaite depuis le départ d'Eirik Horneland. Cependant, les supporters stéphanois ont vu quelques lacunes réapparaître du côté de la Lorraine, et au moment où le sprint final est lancé, il ne faudrait pas que l'AS Saint-Etienne retombe dans ses errements. Dans Le Progrès, Patrick Guillou reconnaît que la performance stéphanoise au Stade Marcel-Picot doit rappeler tout le monde à l'ordre, histoire que la montée en Ligue 1 soit rapidement bouclée et que les dirigeants de l'ASSE puissent préparer sereinement le retour des Verts dans l'élite, un an seulement après la relégation. Pour cela, les joueurs stéphanois doivent descendre de leur petit nuage.

L'ASSE ne doit pas se voir trop beau

L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne, désormais consultant pour la chaîne sportive franco-qatarie, ne tombe pas dans la panique, mais il tire un petit signal d'alarme tout de même. «Je n’ai jamais vu une équipe gérer ses efforts avec autant de précision. Le costume de favori, bien propre, bien repassé, ne suffit pas toujours. Ces prochaines semaines, un conseil bienveillant : éviter de tomber amoureux de son propre reflet et cravacher (...) Pas besoin d’avoir des yeux de lynx pour voir quand ça grince. Il n’y a que les sycophantes qui préfèrent se boucher les oreilles pour affirmer que tout va bien », précise le consultant, qui espère que les dirigeants stéphanois ne se voient pas déjà trop beaux et que la fin de la saison de Ligue 2 sera considérée comme une simple formalité. Samedi, face à Dunkerque dans un Chaudron qui sera encore comble, Philippe Montanier et son équipe apporteront une réponse à cette petite question engendrée par la prestation face à Nancy.
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Derniers commentaires

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

On montre plus aucune envie.

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si tu ne veux pas qu’on te réponde , n’écris pas c’est plus simple

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